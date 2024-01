Microsoft pensa allo smart working dall’auto

Negli ultimi anni si è molto parlato di lavoro da remoto, lavoro a distanza o “smart working”, forma di telelavoro che consente di lavorare indipendente dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda, ad esempio da casa o dalla stanza di un albergo.

Microsoft sta pensando a nuove funzionalità utili al telelavoro: da febbraio gli utenti di Teams potranno rispondere a videochiamate e partecipare a meeting di lavoro anche dall’auto.

L’app Microsoft Team sarà disponibile per Android Auto, la piattaforma che consente di collegare i telefoni Android al sistema di infotainment della vettura.

La novità è indicata in annunci relativi alla roadmap di Microsoft 365, spiegando che Android Auto permetterà di partecipare a riunioni dalla vista calendario, usando Teams per le funzionalità di telefonia e comunicare con i propri contatti.

Microsoft da questo punto di vista è indietro rispetto a concorrenti quali Zoom Video Communications e Webex, che offrono app dedicati per Android Auto da settembre dello scorso anno. Zoom e Webex hanno annunciato l’integrazione con Android Auto nell’ambito dell’evento Google I/O a maggio dello scorso anno. Microsoft solo ora ha deciso di sfruttare le possibilità offerte da Android Auto; in compenso ha iniziato offrire Teams per CarPlay di Apple dal 2021 e da tempo consente di effettuare chiamate audio con la tecnologia di Apple.

Google ha recentemente annunciato aggiornamenti per Android Auto; tra le novità: una specifica versione del browser Chrome che consente di navigare accedendo anche ai segnalibri salvati, e nuova modalità di navigazione con Google Maps per le vetture elettriche che possono condividere le informazioni sulla batteria in tempo reale. Sono in arrivo poi l’app The Weather Channel per fornire indicazioni sul meteo in tempo reale, e app e di Crunchyroll e PBS Kids, per l’intrattenimento video a bordo dei più piccoli.

