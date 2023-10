Apple vuole fare un iPad Air con schermo… Pro

iPad Air sarà disponibile in due varianti come gli iPad Pro da 11″ e da 12,9″. A sostenerlo è il sito taiwanese Digitimes secondo il quale Apple è al lavoro su un iPad Air da 12,9″, con un display più grande rispetto all’attuale diagonale da 10,9″, paragonabile a quello di iPad Pro 12,9″ anche se lo schermo sarebbe un pannello LED, la stessa tecnologia adottata sin dall’inizio sugli iPad Air.

Voci di futuri iPad Air disponibili in due varianti non sono nuove e nei giorni passati il sito 9to5Mac ha riferito indiscrezioni simili, e di due nuovi iPad Air con codici interni J507 e J508 (varianti Wi-Fi e cellular). Nuovi iPad non si vedono da un po’; gli ultimi sono stati iPad Pro con M2 e iPad di 10ª generazione presentati a ottobre dello scorso anno.

L’analista Ming-Chi Kuo nel dicembre 2022 aveva riferito di Apple al lavoro su un nuovo iPad mini previsto per fine 2023 o inizio 2024, indiscrezione confermata dal “leaker” ShrimpApplePro. Il nuovo iPad mini dovrebbe mantenere lo stesso design dell’attuale generazione ma offrire un chip più veloce. iPad mini di 6a generazione ora monta un chip A15 Bionic (lo stesso di iPhone 13) ed è stato presentato a settembre 2021.

Non sorprendono poi voci secondo le quali Apple ha in cantiere anche futuri iPad Pro con chip M3, internamente identificati come J717 e J718 per le varianti da 11″, e J720 e J721 per le varianti con display più grande.

Lo scorso mese Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di Apple al lavoro su una nuova Magic Keyboard per iPad che dovrebbe rendere il tablet più simile a un laptop, con una struttura in alluminio anziché in plastica, e con trackpad più grande. Il codice con la quale Apple fa riferimento alla nuova Magic Keyboard è R219 (l’attuale versione è identificata con il codice R1x).

L’ultimo iPad Air è stato presentato a marzo 2022 (qui la nostra recensione); la versione attualmente in vendita vanta chip M1, fotocamera grandangolare da 12MP, Fotocamera frontale con ultra‑grandangolo da 12MP, supporto Center Stage, porta USB-C, supporto 5G nei modelli “cellular”, nuove opzioni colore. La versione aggiornata di iPad Air potrebbe essere offerta con chip M2, una porta Thunderbolt come iPad Pro, Apple Pencil e nuove colorazioni.

I nuovi iPad che non sono arrivati martedì 17 ottobre

Anche se Mark Gurman e Ming Chi Kuo indicano l’arrivo di nuovi iPad nel 2023 come poco probabile, puntando invece al 2024, negli scorsi giorni diversi leaker hanno indicato l’arrivo di novità tablet Apple per martedì 17 ottobre.

In realtà il colosso di Cupertino ha introdotto la nuova Apple Penicl USB-C prevista da MacOtakara, anche se modello base e non di fascia pro come anticipato e priva di punte intercambiabili.

Si sono dimostrate inesatte invece le previsioni dei leaker su nuovi iPad per martedì 17 ottobre: non c’è stato l’arrivo di un nuovo modello ma l’introduzione di un iPad decima generazione attuale in Cina con connettività cellulare e supporto eSIM.

Tutte le notizie su iPad sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.