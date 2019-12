Come utilizzare Photoshop in modo strategico

Con un corso avanzato di Photoshop puoi scoprire come funziona il più potente software di fotoritocco e utilizzarlo anche per la tua pubblicità e per le tue strategie aziendali: per creare post ad hoc, dedicati a un prodotto per esempio, e allargare il tuo pubblico.

Negli ultimi anni le strategie di comunicazione sui social network si sono incredibilmente evolute: basti pensare ai meme, al ritocco delle foto con l’aggiunta di emoticon per la creazione sondaggi, a tutte le immagini cui vengono aggiunti aforismi, ingredienti per ricette o commenti.

Questo tipo di post è sempre più popolare, soprattutto grazie agli effetti che Photoshop può apportare. Per stare al passo con queste novità in ambito digital, è fondamentale l’aggiornamento professionale: un’azienda che vuole mettere in atto una comunicazione efficace con il suo pubblico non può adagiarsi sulle conoscenze già acquisite, ma deve essere informata sulle ultime tendenze in ambito grafico.

Un corso di formazione su Photoshop ti fornisce tutti gli strumenti necessari per comunicare al meglio.

Investi nella formazione del tuo staff con un corso di Photoshop avanzato

Noi di Espero proponiamo a te e al tuo staff di collaboratori un corso di Photoshop avanzato.

Questo corso è l’ideale per chi sa già usare Photoshop, ma vuole acquisire un metodo professionale per affrontare in modo completo le fasi più complesse dell’elaborazione delle immagini: durante questo corso puoi conoscere anche gli effetti speciali fotografici, oltre alle ultime novità della nuova versione. Conoscere gli effetti di Photoshop e saperli applicare in modo professionale ti consente di formare il tuo gruppo di lavoro nel modo migliore. Si aprono così nuove prospettive per la tua comunicazione aziendale. Infatti, l’uso professionale di questo software ha varie declinazioni: l’ideazione di post, lo studio di una strategia social aziendale, la creazione di immagini per newsletter, il disegno della grafica di un sito, le animazioni delle foto.

Uso commerciale di Photoshop per pubblicizzare prodotti

L’arte del ritocco con Photoshop viene sfruttata da chiunque voglia pubblicizzare un prodotto: un prodotto deve apparire al meglio, in video e in foto (sia online che su carta stampata). Un esempio? I gioielli: devono necessariamente apparire lucidi, brillanti e perfetti. Chi si occupa di modificare le foto di gioielli per uso commerciale o per cataloghi le modificherà a regola d’arte (con correzione di luce e colore, miglioramento dei dettagli, creazione di ombre) in modo che i prodotti colpiscano l’attenzione del pubblico per la loro brillantezza.

Questo discorso vale anche in altri ambiti, ad esempio per il ritocco di immagini dei cibi: le foto dei piatti vengono ritoccate per renderle più lucide, colorate e brillanti, in modo che risultino più invitanti.

Photoshop viene utilizzato molto anche nel settore immobiliare, per migliorare le foto di alloggi in vendita o per far comprendere il potenziale di un immobile dopo una ristrutturazione.

Con un corso avanzato di Photoshop impari gli accorgimenti e le strategie per raggiungere anche questo risultato.

Video e animazioni 3D con Adobe Photoshop

Una comunicazione, in ambito commerciale, è efficace quando viene ricordata nel tempo e quando genera stupore. Puoi farlo, per esempio, giocando con gli effetti speciali fotografici, le funzioni video e l’effetto 3D di Photoshop.

Un corso di Photoshop avanzato ti permette di puntare sull’innovazione, dandoti una conoscenza approfondita proprio su questi aspetti: impari infatti a dare l’effetto 3D con Photoshop e a creare oggetti 3D da immagini 2D, cartoline 3D, trame e animazioni in cui un modello 3D viene spostato nello spazio.

Il nostro corso insegna anche a elaborare immagini e fotografie con interventi complessi di fotoritocco con Camera Raw, ottimizzare il workflow creativo, effettuare selezioni avanzate con maschere di livello, vettoriali e di ritaglio e molto altro.

Corso avanzato di Photoshop a Milano, Roma o presso la tua sede!

Il nostro corso di Photoshop avanzato fa per te (o per i tuoi collaboratori) se hai già una conoscenza approfondita dell’interfaccia e degli strumenti di lavoro di questo software: frequentandolo, potrai acquisire un metodo professionale per affrontare l’elaborazione dell’immagine digitale e conoscere tutte le novità della nuova versione.

Con i nostri laboratori di esercitazioni pratiche potrai esercitarti con il supporto di un insegnante qualificato Adobe e rifrequentare gratis il corso, se vorrai riascoltare e approfondire alcuni argomenti.

Puoi partecipare al nostro corso avanzato di Photoshop a Milano, a Roma o presso la tua sede. Noi di Espero ti garantiamo corsi di qualità e docenti certificati.

Tu dovrai ricordarti di portare soltanto una USB per salvare i tuoi lavori: a tutto il resto pensiamo noi!