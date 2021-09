Comprate Windows 10 a 5 euro e l’aggiornamento a Windows 11 è gratis

Se volete installare Windows 11 quando sarà rilasciato sul mercato a ottobre dovete avere una copia di Windows 10, perciò potete farvi trovare pronti acquistandone una sfruttando le attuali offerte di Keysworlds.com dove la singola licenza viene proposta a poco più di 5 euro.

Windows 11, come dicevamo, verrà rilasciato come aggiornamento gratuito ai possessori di Windows 10 a partire dal 5 ottobre. Oltre a presentare un aspetto moderno, con angoli arrotondati, icone delle app mostrate al centro della barra delle applicazioni in stile Mac e suoni meno “stridenti”, è stato completamente ridisegnato il menu Start, l’App Store e l’app Impostazioni, viene semplificata di molto l’organizzazione di due o più finestre presenti sullo schermo. Soprattutto, si potranno installare ed eseguire le applicazioni Android, aprendo così le porte ad un ventaglio di opportunità e potendo più facilmente concorrere coi Mac con M1 di Apple che possono eseguire le app di iPhone e iPad e coi Chromebook di Google che già oggi possono eseguire le app Android.

Per aggiornare a Windows 11 è facile: chi ha installato Windows 10 a partire dalla suddetta data riceverà una notifica da parte di Windows Update che ne informerà della disponibilità. In alternativa basta andare su Impostazioni > Sistema > Windows Update e avviare la verifica manuale della disponibilità dell’aggiornamento.

Perciò, come dicevamo in apertura, basta avere una copia di Windows 10 per poter passare gratuitamente alla versione 11. Chi non cel’ha può comprarne una sfruttando le offerte elencate qui di seguito. Occhio ai titoli dei vari elenchi perché in qualche caso il prezzo si ottiene inserendo un codice sconto nel carrello che troverete per l’appunto indicato all’inizio di ciascuna serie di offerte.

Offerte già pronte, senza codice

Sconto 50% con il codice KOFF50

Programmi per Mac in promo senza codice

Comprare su Keysworlds.com è facile e veloce: dopo aver completato l’ordine si riceverà un’email con le licenze acquistate. Per dubbi,domande e supporto tecnico è possibile contattare il servizio clienti attivo 24 ore su 24 all’indirizzo [email protected]