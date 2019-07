Con Canon si vince un viaggio di cinque giorni a New York

Acquistando almeno un prodotto Canon in promozione entro l’8 settembre e registrandosi entro il 30 settembre 2019 su canon.it/pass si parteciperà al concorso che prevede l’estrazione finale di un viaggio a New York per due persone per 5 giorni e 4 notti.

Una volta che saranno convalidati l’acquisto e la registrazione sarà inoltre possibile accedere ai corsi online che svelano tutti i segreti delle fotocamere Canon. Sono sei i modelli reflex (EOS 250D, 77D, 800D, 200D, 2000D e 4000D) e due le mirrorless (M50 e M100) acquistabili in varie configurazioni che permettono di beneficiare di questa promozione.

Oltre al viaggio sono in palio ben 200 gift card Netflix da 50 euro.

Come partecipare al concorso Canon

Partecipare al concorso è molto semplice: basta acquistare uno dei prodotti in promozione (qui trovate il regolamento del concorso e i punti vendita abilitati alla promozione) entro l’8 settembre, registrare il prodotto su canon.it/pass entro il 30 settembre e attendere la convalida della registrazione.

Una volta ricevuta, sarà sufficiente accedere di nuovo all’Area Personale in Canon Pass e partecipare al concorso entro il 15 settembre cliccando sul pulsante “Promozione”. L’estrazione finale avverrà entro il 15 novembre.

Le fotocamere in promozione

Canon EOS 250D: nuova reflex digitale con sensore APS-C e schermo orientabile, definita “la più leggera al mondo” (incluse batteria e scheda di memoria, come stabilito dalle linee guida CIPA). Grazie all’interfaccia utente guidata e alla funzione Assistente Creativo realizzare scatti creativi è a portata di tutti.

Canon EOS 77D: una fotocamera reflex digitale per coloro che ricercano un maggiore controllo creativo degli scatti fotografici. La messa a fuoco automatica consente di ottenere un’ottima nitidezza. Dotata di mirino ottico e touch screen ad alta risoluzione, offre lo scatto continuo fino a 6 fps. E’ utile anche per realizzare video Full HD, grazie ai 60 fps e agli effetti cinematografici, il sistema Dual Pixel CMOS AF mantiene i soggetti nitidi anche durante le transizioni, mentre la stabilizzazione digitale a 5 assi integrata promette riprese sempre stabili.

Canon EOS 800D: una reflex digitale dotata di uno scatto continuo pari a 6 fotogrammi al secondo. Durante la composizione delle immagini sullo schermo orientabile, il sistema AF Live View impiega soli 0,03 secondi per realizzare una messa a fuoco nitida.

Canon EOS 200D: Con comandi rapidi e touch screen, questa fotocamera è facile da utilizzare sin dal primo momento. Permette di scattare foto utilizzando un mirino ottico luminoso che mostra il mondo come è realmente, oppure con lo schermo orientabile che ruota e consente di cogliere prospettive insolite.

Canon EOS 2000D: facile e intuitiva, la reflex pensata per creare e condividere ricordi con uno splendido sfondo sfocato. Ha un sensore da 24.1 megapixel e può realizzare filmati Full HD cinematografici anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dispone inoltre della possibilità di condividere istantaneamente immagini e scatti da remoto tramite le tecnologie Wi-Fi e NFC e l’app Canon Camera Connect.

Canon EOS 4000D: fotocamera da 18 megapixel, offre la funzione ‘Scena Smart Auto’ che permette di inquadrare e scattare senza pensare ad altro. Si possono inoltre realizzare scatti guidati in Live View grazie alla modalità creativa automatica e aggiungere finiture particolari con i filtri creativi.

Canon EOS M100: piccola, elegante, sempre connessa, con un’elevata qualità di immagine. Questa mirrorless è progettata per catturare e condividere le scene in tutta semplicità grazie ai comandi touch in stile smartphone e alla connettività Wi-Fi, NFC e Bluetooth.

Canon EOS M50: questa mirrorless Canon racchiude le ultime innovazioni tecnologiche in un corpo elegante e compatto; registra video in 4K e ha un’ottima resa anche nelle condizioni di illuminazione più difficili. È dotata di uno schermo touch orientabile, sensore CMOS da 24.1 megapixel e processore DIGIC 8. Permette di stabilire una connessione rapida con dispositivi smart e PC per condividere facilmente le immagini sui social media ed eseguire il backup sul servizio cloud Irista tramite Wi-Fi, Bluetooth e Image Sync.