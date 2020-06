Con Garmin inReach Mini messaggiate anche nei luoghi più remoti (e offline) del pianeta

L’estate 2020 è alle porte e il coronavirus si è solo indebolito. Non possiamo quindi tornare alla piena normalità e dovremo continuare a mantenerci alla giusta distanza gli uni dagli altri. Per questo motivo molti turisti stanno scegliendo di trascorrere parte delle proprie vacanze in montagna, luoghi perfetti per isolarsi ma non privi di rischi.

L’attrezzatura giusta può fare la differenza e se state pensando di organizzare un’escursione, valutate l’acquisto di uno dei due satellitari di Garmin di nuova concezione che consentono di leggere e mandare messaggi di testo ed e-mail nonché condividere la propria posizione e mandare un segnale di aiuto in caso di emergenza anche nei luoghi più remoti della Terra. Sia il Garmin inReach Mini che il Garmin GPSMAP 66i sono infatti in grado di funzionare anche in assenza di rete cellulare, ciascuno con le sue caratteristiche.

Garmin inReach Mini

Garmin inReach Mini è un comunicatore satellitare che, tramite il sistema Iridium, consente di avere una comunicazione in doppia direzione, anche dove il cellulare non può funzionare. Oltre a inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail, dispone di una funzione SOS attiva 24/7 direttamente collegata al centro di coordinamento emergenze internazionale GEOS, garantendo così assistenza e soccorso immediato in caso di necessità, ovunque ci si trovi.

Pesa 120 grammi appena ed è studiato per garantire le sue funzionalità alle condizioni più estreme: è infatti resistente agli urti e impermeabile (IPX7), inoltre integra una batteria ricaricabile al litio che garantisce ampia autonomia, dalle 90 ore con invio del rilevamento del percorso ogni 10 minuti, fino a un anno in modalità stand by.

Garmin GPSMAP 66i

Progettato per gli escursionisti più esperti, questo strumento prevede funzionalità di messaggistica bidirezionale e geolocalizzazione globale grazie all’utilizzo combinato dei satelliti GPS/GLONASS/GALILEO e della rete Iridium. Inoltre, la cartografia precaricata TopoActive Europe, permette all’ utente di consultare nel dettaglio tutte le caratteristiche del territorio come linee di quota, coste, fiumi, vette e i punti panoramici, ottimo insomma per orientarsi anche nei sentieri più selvaggi.

Per altro, le opzioni cartografiche sono diverse: una di queste è l’abbonamento BirdsEye integrato, scaricabile sul GPSMAP 66i anche tramite una connessione Wi-Fi, grazie al quale sarà possibile pianificare la propria uscita consultando immagini satellitari in alta risoluzione dei luoghi che si attraverseranno. Robusto, resistente agli urti e impermeabile, integra una batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 35 ore, con tracciamento ogni 10 minuti, e fino a 200 ore in modalità “Expedition”, con intervalli di tracciamento ogni 30 minuti.

Infine, grazie all’integrazione dei nuovi Garmin Connect Courses API, gli utenti hanno la possibilità di importare file e scaricare direttamente sul proprio GPSMap 66i i percorsi creati tramite applicazioni di terze parti, come l’applicazione Komoot.

Prezzi

Garmin inReach Mini costa 349,99 euro mentre il Garmin GPSMAP 66i è disponibile al prezzo di 599,99 euro. Entrambi vanno affiancati ad un abbonamento dati satellitare. I prezzi vanno da 20 euro per soli 30 giorni, con la possibilità di sospendere il servizio quando non si utilizza (quindi appena 10 euro l’anno con una vacanza annuale di due settimane), oppure a partire da 15 euro al mese per il piano annuale. Si possono scegliere tra tre diversi pacchetti, Freedom, Recreation ed Expedition, ciascuno con i suoi servizi che si adattano alle diverse esigenze degli utenti (maggiori informazioni sul sito ufficiale). Qui sopra trovate la tabella comparativa di servizi e prezzi di abbonamento.