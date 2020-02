Con Homey+ arrivano i backup sul cloud per il gateway domotico universale Homey

Nella nostra recensione di Homey su macitynet ormai diversi mesi fa avevamo messo in risalto una mancanza importante nell caratteristiche del gateway domotico multiradio che porta anche molti accessori non Homekit sulla piattaforma di Apple: l’assenza di un sistema di backup della configurazione, delle automazioni e dei dati raccolti durante la giornata.

Il produttore ha annunciato ufficialmente il 18 febbraio il nuovo Homey +, un servizio al costo di € 0,99 al mese, inclusa una prova gratuita di 1 mese, che include l’accesso ai backup Homey Cloud: una volta iscritti, Homey creerà automaticamente un backup ogni notte.

Backup sicuro nel cloud

Con le molte ore che si impiegano per automatizzare e personalizzare una casa domotica è bene assicurarsi che se qualcosa va storto sia più semplice riportare tutto in funzione senza fatica: con un backup tutti i dati dei dispositivi collegati con relative configurazioni, Flows (le automazioni) e gli Insights (le stastitiche) sono conservati in modo sicuro.

Gli ultimi 7 backup di Homey sono archiviati nel cloud. I backup sono associati all’account del proprietario. È possibile eseguire il backup di un massimo di 3 Homey su un singolo account utente. Riassumendo: un account può archiviare un massimo di 21 backup totali ed è possibile gestire ed eliminare i i backup con l’account Homey.

Migrare facilmente tra diversi Homey

I backup su cloud possono essere utilizzati anche per ripristinare facilmente Homey esistente a uno stato precedente (backup), per migrare a un nuovo Homey o per passare facilmente da un modello standard ad un nuovo Homey Pro.

Homey+ è disponibile con la nuova versione 4.0 della App su iPhone e su Android e con un aggiornamento del software di sistema. Nelle prime ore del servizio le tante richieste hanno rallentato di molto il server utilizzato per l’iscrizione.





Per conoscere tutte le possibilità di Homey vi rimandiamo alla recensione completa sul nostro sito.

Homey è disponibile per l’acquisto anche su Amazon a 299,90 €.