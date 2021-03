Con iOS 14.5 Powerbeats Pro si trovano con Dov’è

Finora la funzione Apple Dov’è, in precedenza chiamata Trova il Mio iPhone, permette di localizzare e ritrovare computer e dispositivi Apple, inclusi gli AirPods ma, a partire da iOS e iPadOS 14.5 (qui tutto quello che c’è da sapere), sarà possibile utilizzarla anche con Powerbeats Pro.

La multinazionale di Cupertino amplia così ulteriormente il supporto nel proprio ecosistema per gli accessori audio con il marchio Beats, acquistato da Apple nel 2014. Attualmente se un utente Powerbeats Pro perde uno o entrambi gli auricolari, Apple consiglia di contattare il servizio di assistenza della società, rendendo la procedura più lunga e laboriosa.

Ricordiamo che già da diversi giorni Apple ha reso disponibili le versioni preliminari di iOS 14.5 per sviluppatori e beta tester che hanno individuato le nuove funzioni in arrivo, incluso il supporto della funzione Apple Dov’è per Powerbeats Pro, come segnalato da MacRumos. Ricordiamo che Powerbeats Pro sono auricolari simili ad AirPods Pro, gli auricolari wireless di Apple più famosi, ma ottimizzati per l’uso sportivo. Sono dotati, infatti, di un gancio per avvolgere gli auricolari sopra l’orecchio dell’utente per tenerli in posizione durante l’esercizio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, promettono fino a 9 ore di riproduzione continuata e più di 24 ore grazie alle ricariche offerte dalla custodia. Sono inoltre presenti controlli per il volume e la riproduzione su entrambi gli auricolari, in più supportano i comandi vocali e hanno una funzione automatica di Play-Pausa.

Per tutti gli accessori audio, cuffie, speaker e auricolari Beats di Apple potete accedere direttamente a questa pagina di Amazon, spesso proposti in sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino. A questo indirizzo abbiamo realizzato uno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.