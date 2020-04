Con iOS 14 Portachiavi iCloud diventerà più sicuro e versatile

Proseguono le anticipazioni su iOS 14 grazie a una versione preliminare captata in USA: nel codice sono stati trovati indizi di importanti miglioramenti di Portachiavi iCloud, il sistema di gestione delle password integrato tra Mac e dispositivi Apple.

Qui l’utente può memorizzare tutte le sue password per l’accesso ai siti e servizi web, account di accesso e codici dei software acquistati, fino ad arrivare alle carte di credito. Anche se le funzioni sono migliorate nel tempo Portachiavi iCloud non offre ancora alcune delle funzioni più sofisticate disponibili invece con programmi commerciali proposti a pagamento per la gestione centralizzata delle password, tra cui spicca senz’altro l’apprezzato 1Passoword (utilizzata anche all’interno di Apple) disponibile per iPhone, iPad, Apple Watch, integrazione iMessage e anche come app per Mac. La prima novità scovata nel codice di iOS 14 svela che Portachiavi iCloud supporterà finalmente l’autenticazione a due fattori, molto più sicura perché impedisce l’accesso ai nostri account anche se i malintenzionati vengono in possesso delle nostre credenziali. Grazie a questo supporto sarà possibile accedere a siti e servizi web semplicemente sfruttando in iOS 14 Portachiavi iCloud, senza dover ricorrere a email o messaggi SMS.

Sempre dal codice del prossimo sistema operativo iOS 14 Portachiavi iCloud avvisa l’utente quando sta utilizzando la stessa password per più servizi e siti internet, come segnala 9to5Mac. Il riutilizzo dello stesso codice di accesso è da sempre sconsigliato dagli esperti di sicurezza perché. Nel caso in cui un database venga bucato e trapeli online, i pirati informatici possono accedere facilmente ad altri account e servizi semplicemente tentando di usare la stessa password con tutti i principali servizi online.

