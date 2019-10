Con Juice e PagoDIL iPhone 11 e non solo si compra online in 10 rate a Tasso Zero

Da tempo disponibile nei negozi fisici della catena Juice Apple Premium Reseller, ora per la prima volta PagoDIL si può utilizzare anche nel negozio Juice online. Questo significa che da tutta Italia e da casa è possibile comprare i nuovi iPhone 11, ma anche Mac, Apple Watch Serie 5 e qualsiasi altro dispositivo o prodotto Apple suddividendo l’importo totale in 10 piccole rate, il tutto senza costi né interessi.

Ricordiamo che non si tratta di un finanziamento a Tasso Zero: con PagoDIL la spesa totale viene suddivisa in 10 piccole rate che vengono scalate dal conto corrente in banca, quindi per esempio se la spesa è di 1.000 euro, si pagano esattamente 10 rate mensili da 100 euro ciascuna, senza alcun costo aggiuntivo né per interessi né per la gestione della pratica.

L’altro grande vantaggio di PagoDIL è che la procedura di approvazione della dilazione di pagamento risulta molto più semplice e veloce rispetto alla lunga e complessa pratica richiesta dagli altri finanziamenti tradizionali. In pratica con PagoDIL non occorre attendere ore o giorni per sapere se la procedura è stata approvata perché l’esito arriva in tempo reale.

Così è possibile per esempio comprare iPhone 11 da 64GB al prezzo di 839 euro, pagandolo in 10 mesi con rate da 83,90 euro. Apple Watch serie 5 da 459 euro si paga in 10 rate da 45,90 euro, il nuovo iPad 10,2” da 128GB Wi-Fi da 489 euro si paga in 10 rate da 48,90 euro, e così via anche per i Mac: MacBook Air 13” da 1.279 euro si paga in 10 rate mensili da 127,90 euro.

Ricordiamo che PagoDIL by Cofidis è una facilitazione di pagamento che permette a Juice di offrire la dilazione del pagamento del bene o servizio:

La dilazione è offerta da Juice (C.E. Communications Engineering S.r.l. a socio unico) ed è subordinata all’approvazione del servizio PagoDIL da parte di Cofidis.

Online sono accettati solo patente e passaporto

PagoDIL by Cofidis non ha alcun costo e alcun interesse per il cliente. Acquista un bene e il prezzo è diviso in 10 rate.

Addebito su conto corrente

Ricordiamo che PagoDIL by Cofidis è disponibile per i prodotti che presentano la soluzione in fase di check out. Naturalmente il pagamento con PagoDIL continua a essere disponibile in tutti i negozi fisici della catena Juice: qui l’elenco completo. Il nuovo accordo tra Juice e PagoDIL permette così a chiunque in Italia di comprare iPhone e tutti i prodotti Apple, ma anche accessori, periferiche e molto altro ancora, direttamente dal negozio online Juice comodamente da casa, usufruendo della dilazione di pagamento PagoDIL in 10 rate senza alcun costo né interessi.