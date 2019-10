macOS Catalina crea problemi ai DJ che usano il formato XML di iTunes

In macOS 10.15 Catalina è stato eliminato iTunes: al suo posto Apple propone app specifiche come Apple Music, Apple Podcasts e l’app Apple TV, semplificando e migliorando il modo in cui gli utenti Mac scoprono e apprezzano musica, programmi TV, film e podcast.

L’assenza di iTunes potrebbe creare problemi agli sviluppatori di app per DJ che usano le playlist XML per l’accesso alle librerie musicali di iTunes.

The Verge riferisce che l’app Musica sfrutta un nuovo formato per la libreria musicale. Il supporto del formato XML per l’organizzazione dei file è sfruttato da alcune applicazioni per DJ che usano lo standard XML per memorizzare le informazioni associate ai file musicali, indipendentemente dalle caratteristiche dei tag audio. Grazie a XML, iTunes permette da altre applicazioni di accedere alla propria libreria di iTunes o salvare copie delle playlist. L’opzione “Condividi XML della libreria di iTunes con altre applicazioni” è selezionabile dalla sezione “Avanzate” delle Preferenze di iTunes.

Applicazioni per DJ quali Rekordbox e Traktor leggono i file XML e da anni questo sistema è diventato, di fatto, uno standard per gestire grandi librerie e individuare brani durante le performance.

Con l’aggiornamento di macOS Catalina, iTunes sparisce; al suo posto c’è l’app Musica ma questa non offre un meccanismo di comunicazione con app di terzae parti per DJ. Apple spiega che se l’utente ha la necessità di fare affidamento ai file XML in abbinamento ai software per DJ, di evitare per il momento l’aggiornamento in modo da continuare a poter usare i propri software fino a quando gli sviluppatori non individueranno nuove modalità di gestione di brani e playlist. Alcuni sviluppatori, come ad esempio, quelli dell’app Serato, stanno già sperimentando la compatibilità con macOS Catalina.

Native Instruments, sviluppatori dell’app Traktor, riferiscono di essere al lavoro su una soluzione per Catalina; Atomix, sviluppatori dell’applicazione Virtual DJ, hanno riferito al sito DJ Tech Tools che “VirtualDJ supporterà e funzionerà con Apple Music”; spiegando di stare testando un aggiornamento che dovrebbe essere rilasciato a breve.

In poche parole, se siete un DJ e usate la gestione XML di iTunes, per il momento è meglio non aggiornare a macOS Catalina. È necessario attendere che i vari sviluppatori aggiornino i software.

Trovate tutti gli articoli dedicati a macOS 10.15 Catalina partendo dalla sezione di macitynet.it dedicata al sistema operativo e dall’articolo di approfondimento generale su macOS Catalina.