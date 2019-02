Con l’app DinDonDan, gli orari delle Messe sono a portata di tap

A che ora è la Messa? Ora è possibile scoprirlo in un momento grazie a DinDonDan, l’app per iPhone che mostra le chiese più vicine e indica gli orari di apertura, oltre a quelli delle Messe e delle confessioni.

DinDonDan nasce dall’idea di quattro studenti universitari milanesi: poter offrire agli utenti tutte le informazioni utili di ogni chiesa sul territorio, funzione fondamentale per i cattolici che si trovano spesso in viaggio e per coloro che, magari in vacanza o per lavoro, si trovano lontani dalla propria parrocchia.

Per ora, l’app mostra gli orari delle chiese di Milano città e dintorni, ma il servizio è in continua espansione. Anche gli utenti possono contribuire alla composizione del database degli orari delle Messe di DinDonDan, grazie alla funzione “Aggiungi chiese”, che permette a ciascuno di segnalare chiese e orari non ancora presenti nel database.

Insomma, un servizio in costruzione con grandi potenzialità: permetterebbe un vero e proprio censimento delle celebrazioni sul territorio, perfetto per tutti coloro che, anche restando nella propria città, desiderano andare in una chiesa diversa da quella solitamente frequentata. Interessante è la possibilità di filtrare, per selezionare i giorni e gli orari, e quella di avere una mappa personalizzata in base alle proprie esigenze.

Un’app tutta italiana, DinDonDan, che, assieme a iBreviary per iPhone, di don Paolo Pedrini e ad altri titoli per iOS, come Preghiere e Compendio del Catechismo della chiesa cattolica, si inserisce nella categoria di applicazioni cattoliche che qualche anno fa hanno segnato un vero e proprio boom: secondo una ricerca della Georgetown University su circa 70 milioni di cattolici statunitensi, ben 2,9 milioni utilizzano normalmente un’app a tema religioso.

DinDonDan è gratuita e si scarica dallo Store per iPhone e iPad.