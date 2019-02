WhatsApp Business arriva su iOS in versione beta

Tutto funziona come in WhatsApp, ma in più ci sono funzioni dedicate per le società che desiderano comunicare con i propri clienti, fornire assistenza, consigli e altro: WhatsApp Business iOS ora è disponibile anche in versione iOS per iPhone e iPad, con un anno di ritardi rispetto alla controparte Android.

Negli scorsi giorni WhatsApp Business iOS è stato rilasciato in versione beta, così l’app può essere scaricata e installata solo per gli utenti registrati alla piattaforma TestFlight di Apple. Anche se Cupertino ha ampliato in modo consistente il numero delle app che possono essere distribuite in beta, l’importanza di WhatsApp Business e la fama della piattaforma hanno invogliato molti al test raggiungendo presto il limite massimo di copie disponibili. In WhatsApp Business è possibile impostare un messaggio di benvenuto e scorciatoie per rispondere rapidamente ai clienti. Dopo aver creato il profilo della società è possibile creare messaggi di risposta rapida per saluti, indicazioni utili, commiato, risposte automatiche per gli orari di chiusura e altro ancora. Come segnala wabetainfo, da cui riportiamo una schermata, il rilascio di WhatsApp Business per iOS è atteso nei prossimi giorni in versione definitiva

Ricordiamo che anche Apple ha reso disponibile una versione di Messaggi per aziende.