Con l’app Envision TV AR confrontate il TV Sony con il vostro salotto prima di comprarlo

Chi non vorrebbe un televisore da 55″, 65″ o perfino più grande nel proprio salotto? Mai come con i TV, il motto “bigger is better” si addice meglio. Ma anche se la disponibilità economica c’è, non bisogna farsi prendere dalla foga del cinema in salotto perché ce se ne potrebbe pentire.

Lo sa bene chi scrive che, nel trasferimento ad un nuovo appartamento, si è lasciato conquistare da un divano angolare di generosissime dimensioni. Planimetria alla mano e misure sott’occhio, il divano ci sta e pure bene, ci siamo detti in negozio. Certo occupa una bella porzione di spazio ma alla fine la stanza è grande e a vederla così non sembrano proprio esserci controindicazioni.

Ma alla consegna, la sorpresa: il divano effettivamente occupa lo spazio disegnato sulla piantina, ma a vederlo ad occhio nudo è tutta un’altra cosa ed è effettivamente piuttosto grande. Un pelino troppo, ma poi ci si abitua. Con i TV può andare peggio, specialmente se il mobile c’è già. La tecnologia però ci viene incontro. Quella di Sony, per lo meno, grazie all’app Envision TV AR attraverso la quale è possibile guardare il TV nella stanza attraverso lo schermo del cellulare.

Un’app che se ci fosse stata anche per il negozio dal quale questo cronista ha acquistato il divano avrebbe senz’altro aiutato a comprendere bene gli spazi. Basta infatti scegliere il TV desiderato, inquadrare la stanza e puf, lo sapete come fuziona, nevvéro? Un rendering in 3D compare nello spazio, in modo tale da farsi un’idea più concreta di ciò che si sta per acquistare e vedere quanto effettivamente ingombra sul mobile oppure alla parete.

L’app è disponibile in versione universale per iPhone e iPad e per funzionare serve almeno un iPhone 6s o un iPad di quinta generazione con installato almeno iOS 11.3. E’ disponibile anche per dispositivi Android: qui per funzionare serve la compatibilità con ARCore e almeno la versione Oreo del sistema operativo.