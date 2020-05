Amazfit Aeri è la mascherina N95 amica del Face ID

Non è ancora il momento di abbandonare le mascherine, che se da un lato tutelano la nostra salute, dall’altro non sono amiche dei Face ID, e impediscono quasi sempre lo sblocco dello smartphone con il viso. Ecco, però, la mascherina N95 appositamente progettata per funzionare con lo sblocco facciale. Arriva da Huami, nota per i suoi dispositivi indossabili Amazfit e prende il nome di Amazfit Aeri.

Sarà fornita con filtri dell’aria rimovibili e avrà emettitori di luce ultravioletta incorporati. Inserendo la maschera in una presa USB-C per alcuni minuti la si potrà disinfettare dopo ogni utilizzo. Ciò consentirebbe a ciascun filtro di essere efficace per un mese e mezzo, o almeno questo è quanto dichiarato da un portavoce di Huami. Si tratta di un tempo di utilizzo di molto superiore rispetto alle attuali otto ore della maggior parte delle maschere N95.

Da notare che N95 è una specifica stabilita dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che assicura che la maschera riesca a bloccare il 95% di tutte le particelle. Non è chiaro se Huami stia mirando a soddisfare questa designazione nello specifico.

La maschera Aeri sarebbe realizzata con materiale antiappannamento trasparente in modo da rendere visibile gran parte del volto, così da poter sbloccare il telefono utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale, come il Face ID di Apple. Proporrà anche un design modulare, che gli consentirà di ospitare diversi accessori come una protezione per gli occhi o un ventilatore, così da renderne leggermente meno soffocante l’utilizzo.

La società sta attualmente realizzando prototipi delle sue maschere Aeri, ma ha già dichiarato che probabilmente ci vorranno dai sei mesi a un anno per arrivare sul mercato. Anche se è ancora troppo presto per parlare di prezzi, il portavoce di Huami ha dichiarato che la società punta a renderla “economica” come il resto dei suoi prodotti Amazfit.

