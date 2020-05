Apple e Nike presentano i nuovi cinturini Pride per Apple Watch

Da anni la multinazionale di Cupertino si fa portavoce per sostenere diversità e parità dei diritti, oltre che per porre fine alle discriminazioni di ogni tipo, basate su razza, provenienza, religione, incluse quelle basate sul sesso o inclinazioni personali: quest’anno Apple e Nike presentano due nuovi cinturini della serie Pride per Apple Watch (già disponibili qui e qui su Apple Store online)

Il primo cinturino Pride a sostegno delle comunità e dei diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (spesso siglati LGBT) è stato regalato da Apple ai propri dipendenti in occasione di una grande sfilata svoltasi a San Francisco nel 2016. Da circa due anni la multinazionale di Cupertino rilascia un nuovo modello dedicato nel mese di maggio. Anche se quest’anno tutte le sfilate, cortei e manifestazioni sono sospesi per l’emergenza sanitaria, Apple e per la prima volta anche Nike introducono i nuovi cinturini Pride per Apple Watch.

Naturalmente entrambi sono caratterizzati dai colori dell’arcobaleno, da sempre bandiera LGBT in tutto il mondo. Il cinturino Apple Pride presenta gli stessi colori sia all’interno che all’esterno del bracciale, ed è pronto per essere abbinato alla perfezione con i nuovi quadranti dedicati in arrivo con la prossima versione di watchOS 6.2.5 ora in beta. Le prime immagini dei nuovi quadranti sono emersi nelle scorse ore: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Il cinturino Nike primo della serie Pride per il marchio sportivo, mantiene gli stessi materiali e design dei bracciali sportivi per Apple Watch, quindi con struttura completamente forellata per facilitare la traspirazione. Naturalmente anche per questo modello Apple ha creato un nuovo quadrante digitale che si abbina alla perfezione, con una serie di puntini colorati ad arcobaleno nella posizione delle ore.

I nuovi cinturini Apple e Nike serie Pride per Apple Watch sono già disponibili per l’acquisto su Apple Store online: da questa pagina il Cinturino Apple Sport Pride Edition, invece da qui quello Nike Sport Pride Edition, ciascuno a 49 euro.

