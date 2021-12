Con le cover Galaxy Sony vi colora le Playstation 5

Se siete tra i fortunati utenti che sono riusciti a mettere le mani su una Playstation 5, sappiate che Sony ha intenzione di rilasciare in via ufficiale, a partire dal mese prossimo, cover colorate. E questa volta sembra andarci giù pesante con le tonalità.

Non aspettatevi colori tenui, né limitati al classico nero, che comunque è presente. Sony ha lanciato i suoi cinque colori ufficiali con cover da 55 dollari. Le nuove scocche arriveranno di pari passo nuovi pad DualSense, che si rifaranno ai colori dei nuovi chassis.

Prendono il come di Galaxy cover, ispirati alla galassia, e arriveranno precisamente nei colori Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Per poterle utilizzare sarà necessario rimuovere semplicemente la cover originale della console PS5, e montare queste nuove in posizione. Il cambio della cover, naturalmente, non invalida la garanzia della console.

Peraltro, le nuove cover saranno disponibili sia per l’edizione digital, che per l’edizione con disco Blu-ray. Le cover per console PS5 Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio 2022 in regioni specifiche, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Australia e Cina. I modelli Nova Pink, Galactic Purple e Starlight Blue verranno lanciati nelle stesse località durante la prima metà del 2022.

Come i più attenti avranno sicuramente notato, Sony ha recentemente lanciato i nuovi controller wireless DualSense in Cosmic Red e Midnight Black. Ora rilascerà anche nuovi controller negli altri tre colori (Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple) a 75 dollari. Saranno disponibili a livello globale nel gennaio 2022.

L’arrivo di queste cover non è del tutto inaspettato. Lo scorso anno, infatti, una società chiamata PlateStation aveva presentato cover sostitutive per PS5 nelle colorazioni rosso ciliegia, nero e giungla mimetico. Tuttavia, la società è stata costretta a ritirarsi dal business dietro diffida di Sony, che ha fatto valere i suoi brevetti sulle cover.

Il motivo è adesso più chiaro, come ricorda anche engadget: Sony pensava già al lancio delle cover ufficiali. Certo, al momento non è ancora risolto il problema della carenza delle scorte, che di fatto ha frenato enormemente le vendite della console.