Playstation 5 completamente smontata da iFixit, ecco l’adesivo che fa rumore

Prima ancora che la PlayStation 5 venisse rilasciata, Sony ha pubblicato un video dettagliato sullo smontaggio, rivelando dettagli inediti come la ventola che aspira l’aria da entrambi i lati e lo slot di espansione SSD interno. Ora, anche il team di iFixit ha smontato la PS5, separando completamente le varie componenti per dare un’occhiata da una prospettiva di terze parti. In aggiunta, la macchina è stata passata ai raggi X per buona misura.

Non ci sono davvero segreti nascosti in quella cover di plastica, ma il team ha notato che (proprio come la Xbox Series X), le macchine dotate di unità ottica sono protette e non permettono agli utenti di sostituire l’unità da soli. Il team ha anche esaminato più da vicino la custodia ricoperta di schiuma, che impedisce alla soluzione termica in metallo liquido della CPU di schizzare in giro. Non hanno notato alcuna possibile fonte di coil whine, di cui alcuni proprietari si sono lamentati al momento del lancio, ma hanno fatto osservazioni su un adesivo che copre una delle viti.

Ricordiamo che alcuni utenti che hanno sentito il rumore della ventola provenire all’interno del proprio sistema, dopo averlo smontato, hanno trovato un adesivo allentato all’interno della scocca: questa guida di iFixit potrebbe aiutarvi a trovare questo adesivo e a rimuoverlo nel caso in cui rilasci rumori indesiderati.

Infine, è stato smontano in buona parte anche il controller DualSense; sulla pagina ufficiale dello smontaggio sono disponibili alcune immagini dettagliate.