Xcode 13.2 punta all’arrivo di Swift Playgrounds 4

Oltre a iOS e iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3 e tvOS 15.2, nelle scorse ore Apple ha aggiornato anche il suo strumento di sviluppo, Xcode, alla versione 13.2, introducendo una serie di nuove funzionalità e alcune indicazioni che lasciano intendere un imminente rilascio della versione 4 di Swift Playgrounds.

Per chi non lo conoscesse, Xcode è quel programma utilizzato dagli sviluppatori per creare app per tutte piattafore Apple, ovvero per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple TV. La nuova versione di Xcode da poco rilasciata aggiunge il supporto a iOS 15.2 e alcune nuove funzionalità, incluso come dicevamo il supporto a Swift Playgrounds 4, l’applicazione sviluppata da Apple per il sistema operativo iOS che permette di imparare a programmare con il linguaggio di programmazione Swift, anche per chi parte da un livello base.

Dando uno sguardo alle note di rilascio si scopre così che quest’ultima versione di Xcode offre la compatibilità con i progetti creati in Swift Playgrounds 4, versione dell’app che tuttavia deve essere ancora rilasciata da Apple. Era infatti stata annunciata durante la Worldwide Developer Conference 2021 di giugno e, tra le altre cose, permette agli sviluppatori di creare e inviare applicazioni all’App Store direttamente da un iPad.

Come dicevamo si tratta di un ottimo modo per imparare a programmare direttamente da un dispositivo Apple perché facilita la creazione dell’interfaccia di un’app creata con SwiftUI: i progetti creati attraverso questo sistema possono poi essere aperti e modificati anche in Xcode e, quando sono pronti, possono essere convertiti nell’applicazione che verrà poi inviata direttamente all’App Store per la pubblicazione.

A questo punto è solo questione di tempo prima che Apple rilasci finalmente l’app di Swift Playgrounds in versione numero 4 su App Store. La versione corrente si può scaricare da qui, come già spiegato, in versione per iPadOS oppure in quella compatibile con macOS.

Swift Playgrounds è disponibile dal 2016 ed è stata tradotta anche in lingua italiana dal 2017 e la versione 4 era già stata concessa in anteprima ad alcuni sviluppatori per un test pre-lancio a fine novembre.