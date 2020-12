Con Logitech Brio 4K Ultra HD la didattica a distanza è più reale

L’esperienza del Liceo Daniele Crespi di Varese racconta di una didattica a distanza resa più “reale” grazie alle webcam di Logitech Brio 4K Ultra HD. Per migliorare l’utilizzo e la fruizione della didattica a distanza da parte di docenti e ragazzi, il Liceo Daniele Crespi di Varese ha scelto le webcam Logitech Brio 4K Ultra HD. L’uso di questi dispositivi ha migliorato l’ascolto e l’interazione della classe, permettendo di condurre lezioni più “reali”.

Il Liceo Crespi, che già da nove anni ha dotato gli studenti di laptop e dal 2017 ha inaugurato le classi virtuali, aveva riscontrato difficoltà nel coinvolgimento degli studenti, nell’interazione tra compagni e nel controllo del setting operativo da parte dei docenti, con problemi di ascolto e visualizzazione dei contenuti da parte degli studenti a distanza.

Nell’ultimo periodo, a causa delle chiusure imposte dalle regole per il contenimento del contagio da Coronavirus, la necessità di creare un ambiente che potesse favorire la comunicazione diretta, immediata, compartecipava tra studenti e insegnanti è stata ancora più sentita. Per rispondere a questo bisogno il Liceo Crespi ha scelto di adottare le webcam Logitech Brio 4K Ultra HD per lezioni, attività extra scolastiche, riunioni di classe, assemblee, attività pomeridiane come laboratori di teatro e coro.

«La scelta della tecnologia più adatta ha rappresentato una nuova opportunità che, pur nel distanziamento fisico, ha eliminato il distanziamento sociale. Lo hanno immediatamente constatato sia gli studenti che i docenti, che possono interagire efficacemente e vivono l’aula in totale ‘presenza’ visiva e uditiva» ha commentato il Dirigente Scolastico, la professoressa Cristina Bonacchi.

«Siamo davvero orgogliosi dell’adozione dei sistemi di video-collaborazione Logitech da parte di un Liceo all’avanguardia come il Daniele Crespi di Varese» dichiara Laura Canova, Enterprise Channel Marketing Manager di Logitech Italia. «Uno dei principi dell’azienda è da sempre quello di mettere in contatto le persone attraverso la tecnologia. Il caso del Liceo Crespi dimostra come – anche nelle situazioni più complesse – soluzioni adeguate possano davvero fare la differenza, facilitando la trasmissione non solo di informazioni, ma anche di valori importanti come quelli che ogni giorno vengono insegnati a scuola».

Logitech è un marchio storico degli accessori per Mac e Windows e poi per iPhone, iPad e mondo digitale. Offre anche una interessante scelta di accessori per il mondo audio, telecamere e accessori per il videogaming di alto livello. La videocamera Logitech Brio 4K Ultra HD è disponibile anche su Amazon al prezzo di 258 euro.

Tutto le notizie che riguardano le novità di Logitech in ambito hi-tech si trovano in questa sezione di Macitynet. Le notizie sull’istruzione che incontra la tecnologia si possono trovare in questa sezione di Macitynet.