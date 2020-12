Canvio Gaming presenta i dischi esterni Toshiba progettati per i giochi

Canvio Gaming presenta le soluzioni per l’archiviazione esterna firmate Toshiba e appositamente studiate per il mercato gaming. Si tratta di hard disk eleganti e sottili che puntano tutto su prestazioni e interoperabilità, con un occhio alla convenienza. Con questa nuova linea Canvio Gaming punta al mercato del gaming per rispondere alle crescenti esigenze di archiviazione esterna dei gamer, presentando modelli compatti e portatili con capacità fino a 4TB, con versioni disponibili anche da 1TB e 2TB.

Propongono una velocità di trasferimento dati da 5Gbit/s massimo, tramite interfacce USB 3.2 Gen 1, permettendo un upload rapido per non perdere tempo durante le sessioni di gioco. Esteticamente sottili, eleganti e leggeri, con la versione da 4 TB che pesa solo 210 grammi, offrono un funzionamento semplice, plug-and-play.

Canvio Gaming è compatibile con tutte le principali console di gioco, PlayStation e Xbox, oltre che con i computer Mac e PC Windows. Inoltre con questo hard disk gli utenti avranno la possibilità di riprendere il gioco da dove lo avevano lasciato quando si spostano i giochi sulle console di nuova generazione. Inoltre, i gamer potranno trasferire i dati tra diverse piattaforme.

Con il modello da 4TB è possibile archiviare fino ad un massimo di 100 giochi, così da creare librerie di giochi più ampie e avere una scelta di opzioni di gioco maggiore e sempre a portata di mano.

Grazie alla portabilità, Canvio Gaming è possibile accedere ai propri avatar e a tutti i propri obiettivi di gioco ovunque ci si trovi. All’interno ospitano un firmware personalizzato dotato di una funzionalità “Always-On”, che massimizza la reattività di gioco, evitando la frustrazione dell’utente.

A livello di dimensioni è disponibile in due varianti, entrambe con chassis nero da 80 x 111 x 13,5 mm nelle versioni da 1TB e 2TB, oppure da 80 x 111 x 19,5 mm per il modello più capiente da 4TB. Il prezzo al pubblico parte da 69,99 euro, ma su Amazon si trovano già a partire da 59 euro nella variante da 1 TB.

