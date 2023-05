Toast 20, il software per masterizzare e convertire audio e video a meno di 10 euro grazie a BundleHunt

Toast è un apprezzatissimo software che consente di masterizzare CD e DVD con il Mac. È una utility “storica” che esiste da anni e integra tutto ciò che si potrebbe desiderare da una applicazione del genere.

La versione 20 di Toast è compatibile sia con i Mac con CPU M1, sia con i Mac con CPU Intel, offre nuove funzionalità per l’authoring DVD con un Template Designer dedicato e migliorie per le funzionalità di creazione di CD audio, la conversione di vari formati.

Oltre alla classica e semplicissima funzione di masterizzazione (basta trascinare una o più cartelle nella finestra di Toast per creare CD/DVD leggibili da macOS e Windows), l’applicazione offre la possiiblità di DVD video con menu personalizzati; partendo da layout già pronti è possibile ersonalizzare il tipo di carattere, i sottomenu, i pulsanti, aggiungere sfondi, ecc.

Toast non serve solo a masterizzare CD e DVD: la sezione “conversione” consente di convertire file video in diversi formati oppure pubblicarli direttamente sui siti di condivisione più noti.

È possiible eseguire il backup di documenti di dati e cartelle generali come documenti, foto, fogli elettronici, creare presentazioni video, realizzare un DVD da una cartella VIDEO_TS esistente e comprimerla per adattarle alle dimensioni del disco, masterizzare video HD su DVD standard per la riproduzione con i lettori da tavolo, copiare un disco su un altro disco, e molto altro ancora.

Toast 20 costa normalmente 89,99€ ma pagando 11 dollari, più 3 dollari di accesso al Bundle di BundleHunt, avrete a disposizione questo prezioso software di creazione di DVD, masterizzazione di dischi, acquisizione di audio e video e registrazione di schermate per Mac.

Per dare un’occhiata alla lista dei software disponibili e creare il bundle personalizzato fate click qui.