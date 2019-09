Con SUPERB iV, anche in Italia l’offerta di mobilità elettrificata di SKODA

Skoda SUPERB iV inaugura la nuova offensiva elettrica della Casa di Mladá Boleslav e, come primo modello ibrido plug-in del Brand, porta al debutto sul nostro mercato la sigla “iV” che caratterizzerà in futuro tutti i veicoli elettrificati dell’azienda.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale della produzione nello stabilimento di Kvasiny, che è stato aggiornato per consentire l’assemblaggio del modello sulle linee delle versioni tradizionali, SUPERB iV è ora disponibile in Italia, con carrozzeria berlina o Wagon e nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. Ammiraglia della gamma, SUPERB iV vanta una dotazione di particolare rilievo, che include tutti i sistemi ADAS di assistenza alla guida, i gruppi ottici full LED e il sistema di infotainment di terza generazione, con eSIM nativa e connettività estesa. Le consegne sono previste a partire dai primi mesi del 2020.

La nuova ŠKODA SUPERB iV è il primo modello di serie del Brand con tecnologia di trazione ibrida plug-in. La combinazione del quattro cilindri benzina 1.4 TSI 156 CV e di un motore elettrico da 85 kW, integrato nel cambio DSG a 6 rapporti, promette una mobilità “senza compromessi in fatto di prestazioni”. La batteria agli ioni di Litio da 37 Ah e 13 kWh consente un’autonomia in modalità elettrica fino a 56 km, mentre l’autonomia complessiva raggiunge i 930 km, con emissioni medie di CO2 di 35 g/km (ciclo WLTP).

Il motore elettrico da 85 kW può spingere l’auto in modalità a zero emissioni oppure lavorare in sinergia con il motore termico per migliore l’efficienza complessiva. Il sistema Driving Mode Select di serie offre tre impostazioni: modalità Sport, Elettrica e Ibrida. In Sport vengono messi a disposizione 218 CV (160 kW) e 400 Nm di coppia massima. In modalità Elettrica, è possibile percorrere con la sola energia della batteria fino a 56 km con velocità massima di 140 km/h, mentre in modalità Ibrida l’elettronica regola la cooperazione tra i due motori.

SUPERB iV è proposta nel nostro Paese nelle versioni Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. Già a partire dalla versione di accesso, l’auto vanta una dotazione di serie di particolare rilievo che include i gruppi ottici full Led, il climatizzatore automatico, il controllo elettronico adattativo dell’assetto, i sistemi di sicurezza attiva Front Assistant, radar ACC, Lane Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert e sensori per il parcheggio anteriori e posteriori. Sempre di serie il navigatore Amundsen con eSim nativa che permette l’aggiornamento over the air di mappe e sistema operativo e grazie alla connessione in rete offre il controllo del traffico on-line e funzionalità avanzate quali per esempio previsioni meteo o newsfeed.

Di serie anche la connettività smartphone senza fili, Wireless SmartLink con Apple Car Play Wireless. Tramite il controllo remoto via App ŠKODA Connect è possibile programmare il momento della ricarica dell’auto e comandare a distanza la climatizzazione.

La versione Style aggiunge a Executive tra le altre dotazioni la nuova funzione predittiva all’Adaptive Cruise Control che permette la regolazione attiva della velocità dell’auto in base alla lettura dei cartelli stradali, la strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2” e il portellone elettrico.

La versione SportLine, caratterizzata da un’estetica specifica e da interni sportivi con sedili ad alto contenimento, aggiunge alla dotazione di Style i gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix LED e i cerchi da 18”.

Infine, SUPERB iV Laurin&Klement si propone come top di gamma integrando nell’offerta i sedili in pelle riscaldabili, il navigatore Columbus con schermo da 9,2”, il climatizzatore automatico a tre zone e il Sound System Canton con 11 speaker e amplificatore digitale dedicato.

Sono parte della dotazione di serie di ogni SUPERB iV sia il cavo per la ricarica con presa domestica da 2,3 kWh, sia quello per la ricarica veloce tramite Wallbox o colonnina. Secondo il produttore in questo caso, con una potenza di ricarica di 3,6 kW sono sufficienti 3,5 ore per la ricarica completa della batteria.

Il listino di SUPERB iV berlina parte da 39.400 euro in versione Executive, mentre SUPERB Wagon Executive è proposta a partire da 40.500 euro. Grazie alle emissioni medie di CO2 di 35 g/Km, il modello rientra nei parametri statali indicati per il bonus fino a 2.500 € in caso di rottamazione, oltre agli eventuali incentivi regionali. Le consegne di SUPERB iV sono previste nei primi mesi 2020.

