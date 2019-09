Disponibile Adobe Fresco, l’app per dipingere su iPad come con pennello, carta e tela

In fase di sviluppo era indicata come Project Gemini, poi lo sviluppatore ha annunciato man mano nel corso del tempo le funzioni principali e anche il nome definitivo: ora è disponibile Adobe Fresco, la nuova app per disegnare e dipingere su iPad. Fin dai primi annunci l’obiettivo dichiarato è stato quello di ricreare in digitale esperienza e risultati quanto più possibile simili all’uso di pennelli e colori reali su carta e tela.

Per spingere oltre l’illustrazione digitale Adobe Fresco non solo mette a disposizione la più grande collezione di pennelli e spazzole al mondo, come dichiara lo sviluppatore, ma anche la compatibilità completa dei file con Photoshop, infine strumenti e interfaccia facili da usare sia per i professionisti che per gli appassionati di qualsiasi livello.

È possibile lavorare sia con pennelli vettoriali scalabili all’infinito, che con strumenti raster sulla stessa tela. Tra pennelli Photoshop personalizzabili, Live Brushes, spazzole e molti altri ancora l’app mette a disposizione dell’utente migliaia di strumenti di disegno che permettono di ricreare in digitale tinte, colori e pennellate di pennelli a olio, acquerelli, pastelli, penne a inchiostro, vernice acrilica e così via.

Per rendere effetti e risultati ancora più realistici l’app sfrutta l’intelligenza artificiale della piattaforma Adobe Sensei. In questo modo i pennelli dinamici si comportano come gli strumenti reali: è possibile mescolare e stendere colori e olii cremosi su tela, definendo anche lo spessore della pennellata per effetti 3D.

La versione freemium di Adobe Fresco per iPad è disponibile su App Store per tutti gli utenti, anche chi non è abbonato a Creative Cloud, ma con un numero inferiori di pennelli e senza la possibilità di esportare file in alta risoluzione.

Invece gli abbonati a creative Cloud, tutti i piani incluso anche quello solo per Photoshop, da oggi possono scaricare e usare Adobe Fresco su iPad sfruttandone tutte le funzioni. Ricordiamo che la nuova app non è inclusa nell’abbonamento Fotografia che mette a disposizione Photoshop e Lightroom. Per iniziare a usare tutte le funzioni di Adobe Fresco è anche possibile iscriversi all’abbonamento da 10 dollari al mese.

Nel momento in cui scriviamo lo sviluppatore ha annunciato la disponibilità di Adobe Fresco per iPad sul proprio sito web, mentre su App Store la disponibilità effettiva è indicata per il 25 settembre.

