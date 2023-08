iPhone 15 Pro a confronto con iPhone 14 Pro, tutte le novità

In questi giorni l’argomento principale degli appassionati del mondo Apple è il lancio dei nuovi iPhone 15 Pro. Di questi dispositivi anche noi di Macitynet stiamo scrivendo quasi quotidianamente e il flusso delle indiscrezioni è importantissimo.

Tutte le informazioni, debitamente filtrate e commentate, sono raggruppate nel nostro articolo che prende in considerazione tutte le novità in arrivo. Se vi interessa approfondire l’argomento sono questi gli articoli che dovete leggere.

In questo articolo, per i più frettolosi ma comunque interessati a capire che cosa arriverà, pubblichiamo una tabella che può essere utile per uno sguardo complessivo e che nello stesso tempo propone un confronto con i modelli attuali di iPhone 14 Pro, provato lo scorso autunno.

La tabella di confronto con le possibili differenze

In essa abbiamo riportato tutte le novità escludendo rumor non pesati per autorevolezza dei giornalisti e degli analisti che le hanno diffuse. In pratica questa tabella prende in considerazione unicamente le indiscrezioni più attendibili ed è finalizzata ad offrire una rapida valutazione del balzo in avanti che ci si attende tra qualche giorno, quando Apple presenterà i nuovi modelli.

Nella tabella proponiamo insieme tutti e due i modelli: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. A proposito di quest’ultimo, ricordiamo, che il modello più grande, con schermo da 6,7 pollici, potrebbe anche cambiare nome, chiamandosi non più iPhone 15 Pro Max ma iPhone 15 Ultra.

Il nome “Ultra” sarebbe modellato sullo spunto di marketing ottenuto con il lancio di Apple Watch Ultra di cui arriverà una versione leggermente rivista assieme ad Apple Watch 9.

Vi ricordiamo che la data di rilascio di iPhone 15 Pro, come quella di iPhone 15, non è stata ancora annunciata, ma la data di presentazione pare fissata al 12 settembre.

A proposito del lancio, le ultime indiscrezioni ritengono possibile che Phone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra) non siano disponibili contemporaneamente.

Recentemente un analista ha infatti affermato che l’iPhone 15 Pro da 6,7 pollici, potrebbe arrivare solo ad ottobre, seguendo quel che accadde con il lancio di iPhone 12 Pro: iPhone Pro Max venne messo in vendita il 13 novembre quando invece iPhone 12 Pro era stato messo sul mercato il 23 settembre.