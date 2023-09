Probabilmente è Instagram l’app che fa scaldare gli iPhone 15

Alcuni acquirenti di iPhone 15 lamentano un problema di riscaldamento anomalo del dispositivo, e molti ritengono che la causa del problema sia Instagram, l’app social che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet.

Marques Brownlee, Youtuber noto anche come MKBHD, ha parlato in un video del consumo della batteria e del surriscaldamento degli iPhone, evidenziando di avere riscontrato quest’ultimo problem, notando che l’inconveniente non si presenta con il normale utilizzo ma quando usa app come Instagram che, tra l’altro, comporta un consumo anomalo della batteria.

Analizzando l’utilizzo della batteria per app (da Impostazioni > Batteria) l’app incriminata sembra essere Instagram, seguita da Spotify e Brownlee ipotizza che i prossimi aggiornamenti risolveranno probabilmente il problema.

Anche Faruk di iPhonedo (altro specialista in recensioni) evidenzia una situazione simile, e ritiene che il problema del riscaldamento su sul iPhone 15 Pro Max sia dovuto a Instagram. Ha testato e monitorato l’app su iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e iPad Pro, tutti aggiornati a iOS 17 e iPadOS 17, eseguendo Instagram su tutti questi dispositivi. Nei test, anche quando Instagram “non fa praticamente nulla”, l’app consuma batteria in modo anomalo, arrivando al 10% nell’arco di 10 minuti.

Benché le indicazioni dei due tester, non rappresentino prove schiaccianti (e bisogna ricordare che non tutti lamentano lo stesso problema) è evidente che, in determinate condizioni, il problema esiste e Instagram è al momento l’app maggiormente “indiziata”. Meta (proprietaria di Instagram) nel momento in cui scriviamo non ha rilasciato commenti o risposto alle asserzioni. Conferme o smentite arriveranno con ogni probabilità nelle prossime ore.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.