Gli AirPods Pro vanno a ruba, i tempi di consegna slittano fino a 3 mesi

Tutte le consegne di Airpods Pro (qui la nostra recensione) slittano avanti nel tempo: comprandole su Apple Store online l’arrivo è previsto tra il 20-27 novembre. Le tempistiche risultano ancora più lunghe per chi desidera comprarli su Amazon dove la spedizione è indicata entro 1-3 mesi.

Ricordiamo che al lancio l’attesa era solamente di pochi giorni o al massino una settimana. Il consistente allungamento dei tempi di attesa è senza dubbio dovuto alla calorosa accoglienza dei nuovi auricolari senza fili di Apple, i primi di Cupertino con cancellazione attiva del rumore, apprezzati per i notevoli miglioramenti su tutti i fronti: superiore qualità della riproduzione audio, ergonomia, stabilità nell’orecchio e naturalmente anche per la riduzione attiva del rumore e altro ancora.

Naturalmente i lunghi tempi di attesa possono dipendere anche dalla disponibilità relativamente limitata, come avviene inizialmente per i nuovi prodotti Apple appena lanciati. La situazione è destinata a migliorare man mano che Apple e i costruttori partner riescono ad adeguare la produzione ai livelli della domanda.

Per acquistare AirPods Pro si parte da questa pagina di Apple Store online oppure da questo collegamento per comprarli su Amazon.

Nel frattempo chi desidera acquistare un paio di auricolari Apple o Beats può approfittare di diversi sconti, promozioni che assicurano risparmi consistenti per chi non vuole o non può aspettare. Per esempio gli AirPods di seconda generazione, con custodia di ricarica standard oppure anche wireless, sono proposti su Amazon con uno sconto del 20%, con un risparmio fino a 50 euro sul prezzo ufficiale.

Il risparmio è ancora più consistente per chi punta sugli ottimi auricolari Apple Beats PowerBeats Pro (qui la nostra recensione) che sempre su Amazon partono da 189 euro, quindi 60 euro meno del prezzo di listino.

Su Macitynet trovate la recensione di AirPods 2 e da questa pagina la recensione di AirPods Pro.