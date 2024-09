Ora possibile controllare le impostazioni degli auricolari Pixel Buds da macOS

Pubblicità

Visitando il sito mypixelbuds.google.com da un Mac con macOS Sonoma o superiore ora è possibile controllare diverse impostazioni degli auricolari Pixel Buds, alla stregua di altri auricolari Bluetooth.

Era già possibile associare i Pixel Buds al Mac ma mancava la possibilità di regolare di fino alcune impostazioni direttamente da macOS.

Il sito in questione, a patto di usare Google Chrome (e probabilmente browser derivati) consente ora di risolvere il problema.

A segnalarlo è il sito 9to5Google, spiegando che al primo avvio è richiesto l’accesso al Bluetooth; dopo avere indicato il proprio account Google, è possibile richiamare impostazioni avanzate dei Pixel Buds. Si può regolare il Controllo attivo del rumore (ANC) impostando ad esempio Cancellazione del rumore, standard o modalità Trasparenza), la modalità multipunto (per passare automaticamente da un dispositivo Bluetooth accoppiato all’altro), scegliere se attivare il rilevamento delle conversazioni (mettendo in pausa i contenuti multimediali quando si parla) e si può usare il sito web anche per aggiornare il firmware degli auricolari o della custodia con funzione di ricarica.

Google propone anche l’installazione di un’applicazione indipendente per controllare i Pixel Buds, ma si tratta nient’altro che di una web app senza la barra degli indirizzi.

Se avete auricolari di Big G e avete la necessità di controllare alcune funzioni, ora potete farlo anche dal Mac, senza bisogno di passare da uno smartphone Android. Alcune opzioni sono disponibili solo sul telefono (es. le funzionalità che riguardano il benessere uditivo e le impostazioni relative all’audio spaziale) ma le più importanti ci sono tutte.