Ferrari rubata ritrovata grazie agli AirPods

Pubblicità

La Polizia di Waterbury (nel Connecticut) ha ritrovato una Ferrari rubata – un modello da 575.000$ – grazie agli AirPods lasciati nel veicolo dal proprietario.

Il 16 settembre il Dipartimento di Polizia di Waterbury ha ricevuto la segnalazione del furto di una Ferrari 812 GTS, un’auto del 2023 rubata nella città di Greenwich (Connecticut). La squadra delle forze dell’ordine che si occupa di furti d’auto ha localizzato il veicolo grazie agli AirPods che erano stati lasciati in macchina.

Gli auricolari in questione supportano la funzione “Dov’è”, mostrando la posizione su una mappa, aiutando a trovarli con indicazioni che permettono di individuare dove sono stati lasciati. Gli auricolari da 129$ hanno in altre parole permesso di ritrovare una vettura da circa 575.000$. Il sito WFSB riferisce che l’auto è stata ritrovata nei pressi di un’area di servizio sulla South Main Street di Waterbury. Quando la polizia si è accostata al veicolo, il sospetto è scappato ma ha lasciato il suo iPhone nella Ferrari rubata. Dal telefono si è in seguito risaliti al conducente, un delinquente recidivo che è stato arrestato il 26 settembre, dopo essere stato individuato a bordo di un diverso veicolo rubato.

Più e più volte abbiamo raccontato storie di oggetti rubati ritrovati grazie agli AirTag; questa volta l’oggetto del furto è stato individuato grazie agli AirPods lasciati a bordo dell’auto e all’iPhone del ladro. Se il proprietario della Ferrari non avesse lasciato a bordo gli auricolari e il ladro non fosse stato in possesso di un iPhone (è quest’ultimo che segnala la posizione degli AirPods o degli AirTag nelle vicinanze), la polizia avrebbe probabilmente avuto molta più difficoltà a risolvere il problema.

Per attivare la rete “Dov’è” sugli AirPods più recenti basta indossare gli auricolari, aprire Impostazioni sull’iPhone, toccare il nome degli AirPods vicino alla parte superiore dello schermo, scorrer verso il basso e attiva la rete Dov’è. Solo la persona che ha attivato la rete Dov’è può visualizzare i dispositivi sull’app Dov’è. Chi si avvicina con uno iPhone o altro smartphone recente nelle vicinanze degli auricolari, potrebbe ricevere un avviso che si sta viaggiando con gli AirPods di qualcun altro.