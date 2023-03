Netflix batte i rivali e fa incetta di Oscar

La notte degli Oscar ha premiato Netflix, che ha portato a casa ben sei statuette, battendo tutti gli altri servizi di streaming, in gran parte grazie a “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (All Quiet on the Western Front). Solo Apple Apple TV+ è riuscita a competere con un premio.

La cerimonia è stata dominata da Everything, Everywhere All at Once che ha portato a casa sette premi, tra cui tre su quattro per la recitazione, insieme a miglior regista e miglior film.

Una versione in lingua tedesca del classico libro della prima guerra mondiale, All Quiet on the Western Front ha vinto l’Oscar per il miglior lungometraggio internazionale, la migliore fotografia, il miglior design di produzione e sì, la migliore colonna sonora originale, nonostante le lamentele di alcuni critici.

Netflix ha anche portato a casa il trofeo del miglior film d’animazione con Pinocchio di Guillermo del Toro, un premio piuttosto importante considerando la concorrenza di studi affermati come DreamWorks, Sony Pictures e Pixar. Apple TV+, nel frattempo, ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio animato con “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo“.

Everything Everwhere All at Once ha portato a casa la maggior parte dei principali Oscar, nonostante la sua uscita all’inizio del 2022. Il suo bottino include il premio per la miglior attrice (Michelle Yeoh), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), migliore attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), miglior regista (the Daniels) e miglior film.

I momenti salienti della serata sono stati i discorsi emotivi di Ke Huy Quan e Michelle Yeoh, che è stata la prima persona asiatica a vincere come migliore attrice: rivolgendosi a tutti i ragazzini e le bambine all’ascolto, ha detto che il premio e un faro di speranza e possibilità.

