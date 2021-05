Cosa è un preset di lightroom?

I preset di Lightroom, nella versione italiana “predefiniti”, puoi immaginarli come dei filtri instagram da applicare alle foto per dare rapidamente un determinato look al tuo materiale.

I preset di lightroom però, a differenza dei filtri di instagram, sono personalizzabili e scaricabili. Tecnicamente un preset è un insieme di istruzioni che servono a lightroom per “ri-mappare” i colori e i toni di una foto e darle quindi un aspetto diverso da quello di partenza. In questo articolo ti spieghiamo come e perché creare il tuo preset. Questo articolo è adatto a content creator e fotografi che hanno il bisogno di uniformare il proprio materiale fotografico, e al tempo stesso, differenziarsi dagli altri tramite dei look personalizzati. Alla fine dell’articolo trovi un breve video tutorial per vedere come creare ed applicare un preset in lightroom.

Perchè creare preset lightroom?

Immagina di voler creare un look particolare per le tue foto in modo che siano visivamente interessanti ma, soprattutto, coerenti fra loro. La coerenza visiva è cruciale, ad esempio, per i content creator che caricano molte foto su instagram e devono assicurare la massima uniformità estetica ai propri materiali; ma non solo, si tratta anche di rendersi riconoscibili con il proprio stile di editing. Quante volte navigando sui profili social di un competitor, o guardando un portfolio di un fotografo, ti sei chiesto “chissà come riesce a dare a foto così diverse lo stesso aspetto?” . Tra le risposte che possiamo darti a questa domanda c’è sicuramente quella che prevede l’uso di preset in Lightroom.

Grazie a Lightroom potrai creare un look personalizzato ed applicarlo indistintamente dal dispositivo che usi, mobile o desktop che sia. Infatti, Adobe Lightroom è disponibile sia sul cellulare sia come applicazione desktop scaricabile grazie alla creative cloud (sulla base del piano sottoscritto). Ti consigliamo, se non hai ancora attivo un abbonamento Adobe, il piano fotografi da 9.75 € al mese per iniziare!

Avere un preset è un vantaggio enorme per gli utenti; se scatti molte foto col cellulare potrai applicare il tuo preset lightroom direttamente dall’app. Se invece sei un/a fotografo/a e usi una reflex o una mirrorless potrai applicare i preset una volta scaricate le tue foto sul computer usando Lightroom, o, addirittura, durante la fase stessa di importazione! I preset infatti sono automaticamente sincronizzati da Lightroom sul cloud di Adobe. Non c’è quindi bisogno di “travasi” ed esportazioni tra cellulare e computer!

Sebbene online si trovino scaricabili, più o meno gratuitamente, molti preset per lightroom ti consigliamo di creare il tuo/tuoi presets così che il tuo materiale fotografico sia effettivamente unico.

Cosa sono i preset in Lightroom?

A differenza dei filtri instagram, le possibilità creative e di controllo in Lightroom sono quasi infinite quando si tratta di editing. Volete contrasto piatto o acceso? Colori vividi o poco saturi? Ombre tinte leggermente di rosso per un effetto pellicola analogica anni ‘80? Aggiungere grana e vignettatura? A differenza di instagram o altre app di editing, tutto questo è possibile in Lightroom. Tutti i parametri che vedete nei pannelli di Lightroom infatti possono essere manipolati e salvati nel set di istruzioni che da vita ad un predefinito (preset) !

Quindi, se le vostre foto (di ritratto, di matrimonio, di prodotti) devono avere tutte i colori tenui, basso contrasto e ombre aperte…quello che dovrete fare sarà costruirvi un preset a partire dall’editing di una singola foto, esattamente come ti facciamo vedere nel video tutorial che trovi più avanti.

Creare un lightroom preset a partire dalle modifiche (editing) fatte a una proprio foto è piuttosto semplice. Ti consigliamo di installare Lightroom (non la versione Classic, che è a uso quasi esclusivo su desktop) e procedere con creatività seguendo gli step che vedrai. Puoi salvare quanti lightroom presets vuoi, li ritroverai sempre nel tab “predefiniti”, (se hai selezionato una foto basta premere la “E” su tastiera e vedrai il pannello delle modifiche aprirsi ) quando lavori al computer. I tuoi preset in Lightroom Mobile invece saranno accessibili scorrendo la barra dei comandi in basso (trovi i riferimenti in fondo all’articolo).Se sei alle prime armi con il mondo della color correction e dell’editing fotografico ti consigliamo un corso di adobe photoshop (utile per capire i meccanismi di editing di lightroom).

Crea un preset lightroom in pochi passaggi

Dove trovo preset su Lightroom e i preset per lightroom mobile?

I preset nella versione italiana di Lightroom mobile si trovano nel tab “Predefiniti”. I predefiniti possono essere scaricati da diversi siti, alcuni li offrono gratuitamente, altri a pagamento e in formati diversi. Lightroom è in grado di importare e riconoscere senza problemi i preset nei seguenti formati: XMP, DNG, ZIP (sì, intere collezioni zippate) e Irtemplate. I predefiniti però possono essere creati e personalizzati in maniera semplice in Lightroom, senza bisogno di importarne altri esternamente…in questo modo la vostra cifra stilistica sarà sicuramente unica e totalmente personalizzata.

I preset per lightroom mobile li trovate invece, (dopo averne importati o creati di vostri nella versione “desktop”), nella parte bassa dell’interfaccia dell’app: scorrete pure le opzioni, sfogliate le cartelle di predefiniti e troverete senza problemi i vostri predefiniti nella cartellina “predefiniti utenti”.