Xiaomi festeggia 100 Mi Store in Europa occidentale

Xiaomi continua il suo piano di espansione celebrando 100 Mi Store in Europa occidentale. Presente in otto mercati, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi, Xiaomi continua a crescere e a espandersi per portare sul mercato il maggior numero di prodotti possibile per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Questo traguardo va ad aggiungersi ai migliori risultati di sempre registrati da Xiaomi in un singolo trimestre. Secondo Canalys il costruttore ha spedito 49 milioni di terminali a livello globale ed è cresciuta del 62%, più di qualsiasi altro marchio di smartphone presente tra i primi 5 della classifica. In Europa occidentale Xioami è cresciuto dell’89% con una quota di mercato complessiva del 17% ed è il terzo più grande produttore di smartphone al mondo.

I Mi Store sono importanti nella strategia di Xiaomi in Europa occidentale. Con un portfolio così ampio di prodotti – che comprende tutto, dagli smartphone, agli scooter elettrici fino ad arrivare alle TV trasparenti – il Mi Store permette agli utenti di provare i prodotti più recenti, spesso anche prima del loro lancio ufficiale. I negozi fungono anche da importanti aggregatori per la comunità di utenti: nel corso dell’anno, i Mi Fan infatti vengono invitati a partecipare a eventi e lanci di nuovi prodotti, così da poter celebrare tutti insieme marchio e prodotti.

«Sono felice che in così poco tempo siamo stati in grado di aprire così tanti Mi Store in Europa» ha dichiarato Ou Wen, General Manager, Western Europe, di Xiaomi. «I Mi Store sono molto più di un tradizionale punto vendita. Forniscono uno spazio unico in cui gli utenti possono conoscere ed esplorare il brand Xiaomi, sperimentando prodotti che altrimenti non avrebbero la possibilità di provare. Riuniscono quella che è la nostra risorsa più preziosa, i Mi Fan, e ci aiutano a costruire una forte comunità intorno al brand».

Anche in Italia la Mi Community continua a crescere e diventando sempre più forte: conta oltre 400mila iscritti e quasi 90 Mi Fan Club distribuiti su tutto il territorio. Ad oggi, in Italia ci sono 17 Mi Store, incluso l’ultimo aperto il 28 maggio alle porte di Roma. Come sempre vengono rispettati i protocolli di sicurezza e messe in atto misure efficaci per garantire distanziamento sociale e comportamenti responsabili.

Xiaomi ha superato ogni record di velocità per la ricarica smartphone in wireless e con filo.