Tutti i cinturini Apple Watch autunno 2023

Durante l’evento Wonderlust tenutosi martedì 12 settembre, Apple ha presentato – oltre alla linea di iPhone 15 – anche modelli di Apple Watch, accompagnati naturalmente da una nuova gamma di cinturini autunno 2023.

Quest’anno, peraltro, Apple ha presentato il nuovo materiale FineWoven, che andrà a sostituire i cinturini in pelle apprezzati fino allo scorso anno. Ecco tutti i cinturini Apple Watch collezione autunno 2023 che è possibile acquistare.

Sport Loop

Si parte dallo Sport Loop, che ha un prezzo di 49 euro, fatti in Nylon morbido e leggero, con chiusura hook-and-loop e una fitta trama. Adesso sono disponibili nuovi colori, tra cui blu inverno, cipresso, rosa confetto, galassia e mezzanotte.

FineWoven, la novità 2023 che sostituisce la pelle

FineWoven è la vera novità di quest’anno. Non si tratta, infatti, solo di un cambio di stile, bensì di materiale. Questa linea di cinturini va a sostituire quella in pelle, non più disponibile. Questi cinturini sono realizzati con oltre il 68% di materiali riciclati. Si tratta di un nuovo tessuto morbido e leggermente lucido, che ricorda la pelle scamosciata.

E’ disponibile in due varianti: a maglie magnetico e in stile Modern. I primi sono disponibili in grigio talpa, sempreverde e blu pacifico, mentre i secondi in gelso, Sahara e blu lavanda.

Le varianti a maglie magnetico costano 99 euro, mentre il modello Modern ha un costo di 149 euro. Quest’ultimo, peraltro, è disponibile solo per Apple Watch 38, 40 e 41 mm.

Cinturino Sport

Apple rinnova anche la colorazione dei cinturini Sport, quindi in fluoroelastomero con chiusura pin‑and‑tuck. Per quest’anno i nuovi colori sono grigio creta, blu tempesta, gelso, il rosa confetto e il blu inverno. Costano 49 euro ciascuno.

Cinturini Nike

Nike Sport Loop

Apple rinnova anche la collaborazione con Nike, che porta diverse novità in tema di cinturini. La serie Sport Loop, quindi in Nylon flessibile a chiusura rapida, viene proposta in nuove colorazioni, come Game Royal/arancione, galassia/rosa, sequoia/arancione, nero/blu e verde/blu. In questo caso il prezzo per ciascuno è di 49 euro.

Nike Sport

Nuovi anche i cinturini della serie Sport, con fori stampati a compressione e minuscoli coriandoli colorati che rendono ogni pezzo praticamente unico.

In questo caso sono tutte novità: blue frame, sport Desert Stone, Magic Ember, Midnight Sky, Cargo Khaki e Sport Platino.

Il costo è di 49 euro.

Solo Loop Intrecciato

La serie Solo Loop intrecciato è una esclusiva Apple. Si tratta di cinturini con fibre elastiche, intrecciate con fili di silicone, senza fibbie né chiusure. I nuovi colori sono blu tempesta, Guava, beige, grigio e grigio creta.

Il costo per ciascuno è di 99 euro.

Solo Loop

Altra esclusiva Apple sono i cinturini Solo Loop, realizzato in gomma siliconica liquida, senza fibbie né chiusure. Anche in questo caso ci sono novità nei colori cipresso, aranciata, blu inverno e rosa confetto.

Il costo è di 49 euro.

Cinturini Hermes

Hermes Simple Tour Toile H

Anche se Hermes continuerà a produrre cinturini in pelle, il celebre marchio di lusso ha comunque presentato nuovi modelli di cinturini realizzati con nuovi materiali e nuovi stili. Questa prima serie Tour Toile H offre una reinterpretazione in tessuto intrecciato del classico motivo a quadretti di Hermès.

Il prezzo del solo cinturino è di 349 euro, disponibile in colori Gold/Écru, Bert/Noir, Denim/Noir.

Hermès Simple Tour Twill Jump

Un cinturino intrecciato dai brillanti colori in tinta unita con dettagli a contrasto, morbido e piacevole al tatto. Anche in questo caso il costo è di 349 ciascuno, disponibile nelle colorazioni Arancio/Rose Mexico, Noir/Gold, Navy/Rouge H e Orange/Kaki.

Hermes Bridon

Si tratta di cinturini in tessuto a maglia a trama continua, intrecciato a mano per creare un motivo chevron tridimensionale. Il costo è di 349 euro per i modelli Rougue H, Navy, Kaki e Noir, mentre per le varianti con doppio intreccio Rouge H e color Navy il costo è di 479 euro.

Hermès Simple Tour Kilim

Il cinturino Hermès più sportivo, in gomma stampata resistente all’acqua, con chiusura modello déployant. Disponibili a 349 euro, si possono acquistare nelle colorazioni Kaki, Noir, Navy, Orange e Rouge H.

Cinturini Apple Watch Ultra 2

Apple ha presentato anche tre cinturini progettati esclusivamente per Apple Watch Ultra 2 e pensati per rispondere alle esigenze degli allenamenti più impegnativi e per le attività subacquee. Si tratta del modello Loop Indaco, Loop Blu, Loop oliva, Loop Blu/nero, verde/grigio e arancione/beige. Ciascuno ha un costo di 99 euro.