Apple cala nei tablet ma domina nel primo trimestre 2022

La scorpacciata di tablet avvenuta nel 2020 e nel 2021 per affrontare blocchi e chiusure della pandemia si fa sentire, con un calo complessivo del mercato tablet nel primo trimestre 2022: anche Apple perde terreno ma continua a dominare il mercato come costruttore più importante al mondo con iPad.

Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno sono stati spediti 38,4 milioni di tablet, in calo del 3,9% rispetto ai 39,9 milioni nel primo trimestre 2021. Apple rimane primo costruttore al mondo con iPad con 12,1 milioni di unità e

spedite e uno quota di mercato del 31,5%. Si tratta di un calo rispetto allo scorso anno, sia in termini di unità spedite che erano state 12,7 milioni che nella quota di mercato che era del 31,7%.

Ricordiamo che anche durante la presentazione degli ultimi risultati trimestrali Luca Maestri, CFO di Apple, ha dichiarato che le vendite sono aumentate per tutte le categorie di prodotto di Apple ad eccezione di iPad. Il fatturato iPad è di 7,6 miliardi di dollari, il 2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Luca Maestri ha però anche dichiarato che la diminuzione delle vendite non è dovuta a un calo della domanda ma a limitazioni di produzione per la scarsità globale di chip.

Secondo gli ultimi dati di IDC nel primo trimestre 2022 gli iPad segnano un calo delle spedizioni del 4,6%: Apple rimane prima in classifica davanti a Samsung che cresce del 3,5% spedendo 8,1 milioni di unità e con il 21,1% di mercato. A grande distanza seguono Amazon con 3,7 milioni, Lenovo con 3 milioni e Huawei con 2,2 milioni di unità. Gli analisti indicano che lentamente altri marchi Android come realme, OPPO e Xiaomi stanno entrando nel mercato tablet dei mercati emergenti, prevedendo numeri in crescita che in futuro potrebbero preoccupare Amazon e Samsung.

Da anni indicati come potenziali concorrenti di Mac e iPad, i Chromebook continuano invece a registrare numeri limitati. Il primo costruttore di Chromebook è Lenovo con 1,2 milioni di unit vendute nel primo trimestre, circa il 10% delle spedizioni iPad nello stesso periodo. L’intero mercato mondiale di Chromebook conta 5,1 milioni di unità nel primo trimestre di quest’anno, meno della metà di iPad.

