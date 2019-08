Negli iPhone 2019 il logo Apple cambia posto, lo dicono le cover

Nei prossimi iPhone 2019 che Apple svelerà martedì 10 settembre il logo Apple inciso sul retro del terminale potrebbe essere in una posizione diversa rispetto a quanto visto fino a oggi. Infatti dal primo iPhone del 2007 fino alla gamma iPhone 2018 inclusi, il logo della Mela morsicata è sempre posizionato al centro ma leggermente spostato verso l’alto.

Invece le foto delle nuove cover iPhone 2019 che circolano in rete in queste ore mostrano non solo il grande foro per la protuberanza che ospita tutte le fotocamere posteriori, mia mostrano anche il logo Apple posizionato perfettamente al centro.

Il posizionamento al centro sembra motivato dalla presenza e dall’ingombro del generoso comparto foto e video. Mantenendo il logo nella stessa storica posizione, sarebbe risultato troppo vicino al gruppo delle fotocamere, una scelta esteticamente tutt’altro che piacevole.

Trattandosi di cover provenienti dalla Cina, per di più realizzate per somigliare quanto più possibile a quelle originali di Apple, risulta difficile stabilirne il grado di attendibilità. Sono state segnalate da Ben Geskin. In ogni caso va ricordato che un’altra indiscrezione emersa alla metà di agosto sembra puntare nella stessa direzione. Allora un anonimo leaker dalla Cina sosteneva che sul retro degli iPhone 2019 scomparirà la scritta iPhone, da sempre sul retro, al centro in basso. Con un retro più pulito e sgombro di scritte, sembra avere più senso anche il riposizionamento de logo Apple.

Gli iPhone 2019 sono attesi con tripla fotocamera per i modelli top che potrebbero essere battezzati iPhone Pro, e con doppia fotocamera sul successore di iPhone XR. Tutti i modelli funzioneranno con il nuovo processore Apple A13, offriranno batterie leggermente potenziate, ricarica wireless bilaterale per ricaricare AirPods o Apple Watch, includeranno un nuovo più potente alimentatore per la ricarica veloce con cavo da USB a Lightning. Un indizio scovato in iOS 13.1 beta 1 porta a ipotizzare che i modelli top avranno una sofisticata funzione video in grado di rendere i nuovi iPhone degli studi televisivi tascabili.

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 2019 è riassunto in questo articolo.