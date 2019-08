VOCOlinc VP2, la multipresa Smart per Homekit, Alexa, Google con 4 prese indipendenti fino a 2300W

Chi fosse alla ricerca di una presa intelligente, con supporto al WiFi, potrà certamente dare uno sguardo a questa VOCOlinc VP2, che a differenza della quasi totalità di prese dello stesso tipo, è tra le uniche, se non l’unica, ad offrire 4 prese indipendenti invece di 3.

Ecco i dettagli.

VOCOlinc VP2 è una multipresa Smart Wi-Fi con 4 prese indipendenti fino a 2300W, compatibile anche con tutti i più importanti assistenti virtuali, come quello di google e Alexa, e risulta anche compatibile con HomeKit di Apple. Offre una doppia protezione da sovraccarico, consentendo anche il controllo remoto da smartphone.

Con questa multipresa intelligente di VOCOlinc l’utente sarà in grado di controllare i propri eletrodomestici tramite HomeKit di Apple, Amazon di Alexa e Assistente Google. Per utilizzare il controllo da remoto, dopo aver configurato il proprio assistente virtuale, sarà sufficiente utilizzare un dispositivo iOS o Android per controllare e monitorare da remoto i dispositivi connessi.

Il controllo avviene attraverso un’apposita app dedicata, che prende il nome di LinkWise, naturalmente gratis sia per iPhone che per gli smartphone Android, e che consente di creare scene, impostare orari, visualizzare i dispositivi collegati e mantenere sempre il firmware aggiornato. Questo garantirà anche il massimo della sicurezza ed affidabilità, anche se la presa presenta numerose protezioni, quella da sovracorrente in uscita, da sovratensione, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito e protezione da sovraccarico.

Quanto alle informazioni tecniche, la multipresa VOCOlink VP2 offre in ingresso AC230V, 50Hz, in uscita AC230V, 10A Max, 2300W, con supporto al Wi-Fi 2.4GHz.

Disponibile anche su Amazon Italia, può essere acquistata direttamente a questo indirizzo al prezzo di 59,99 euro.