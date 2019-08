AirPods trasformati in oro 18 carati nel video che affascina

A molti piacerebbero gli AirPods neri, in altri colori oppure in materiali diversi, ma finora Apple li produce solo ed esclusivamente di plastica e bianchi: un gioielliere provetto ha così pensato bene di costruire da sé una versione personalizzata di AirPods in oro 18 carati.

Non è la prima volta che un gioielliere ha trasformato in oro un prodotto di Cupertino: in passato abbiamo visto versioni in oro di diversei modelli di iPhone, di iPad, naturalmente di Apple Watch, e persino di alcuni Mac. Non sono nemmeno mancate cover e chassis in oro e platino tempestati di pietre preziose. Ma nonostante il prezzo stratosferico che questi oggetti possono raggiungere, davvero non c’è limite all’opulenza, finora il processo di creazione è rimasto confinato al laboratorio.

Invece per gli AirPods in oro 18 carati realizzati da Pablo Cimadevila possiamo osservare nei minimi dettagli tutto il processo di creazione: dallo smontaggio del piccolo chassis originale in plastica, passando alla creazione di uno stampo per poi fondere il metallo prezioso che verrà impiegato per costruire lo chassis completamente in oro.

L’abilità di Pablo e la cura meticolosa in ogni passaggio e procedura, sono mostrati con riprese ravvicinate, in un video che affascina e da cui è impossibile staccarsi. Fino al meritato finale in cui l’abile artigiano mostra il risultato di tanto lavoro e impegno. I suoi unici AirPods in oro 18 carati sono un accessorio trasformato in gioiello, meritano senz’altro un nome ad hoc: AirGolds è perfetto.

La recensione di AirPods 2 di Macitynet in questo articolo. Invece per le differenze tra AirPods di prima generazione e l’ultimo modello a listino Apple rimandiamo a questo confronto. Tutto quello che c’è da sapere su Apple AirPods è riassunto in questo articolo.