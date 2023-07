Cowabunga, il pad Xbox che profuma di pizza dedicato alla Tartarughe Ninja

Microsoft ha creato un pad che dovrebbe finalmente abbandonare quello sgradevole odore di plastica. Sgradevole, solo per alcuni, si intende. Ecco, allora, il pad che dovrebbe avere l’odore di pizza fin dall’inizio. Il “primo controller al mondo profumato di pizza” fa parte di un’iniziativa di marketing per il prossimo film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Microsoft ha progettato controller personalizzati dedicati all’universo TMNT che hanno un diffusore di profumo attaccato sul retro a forma di fetta di pizza. Ci saranno quattro varianti in totale di questo pad, e sfortunatamente fanno parte di un concorso a premi, quindi non sarà possibile acquistarli, né annusarli, ovunque.

Per provare a vincerne uno, come ricorda anche TheVerge, si dovrà partecipare all concorso retwittando un post sull’account Twitter (twitter o “X”?) di Xbox Game Pass.

Quanti rimarranno delusi dal fatto di non poterli comprare, potranno sempre optare per il piano B: acquistare una pizza e annusarla oppure acquistare una candela profumata, magari proprio al sapore di pizza. Sempre che ne esistano.

Se siete interessati a Game Pass…

…sappiate che i prezzi sono aumentati, trovate i nuovi listini direttamente a questo indirizzo. Non dimenticate, però, di dare uno sguardo anche al nuovo piano di abbonamento “Core” più economico, che sostituisce il precedente Live With Gold.