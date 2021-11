Creality Ender-3 V2, la versione migliorata della stampante 3D per tutti a meno di 160 euro

Ender è tra i brand più noti quando si parla di stampa 3D alla portata di tutti, e non sono mancate offerte in passato su stampanti con un ottimo rapporto qualità prezzo. Adesso, è in sconto, grazie al codice che vi proponiamo in calce, la stampate Creality Ender-3 V2, la versione rivista e potenziata del precedente modello. Grazie al coupon la pagherete meno di 160 euro, con uno sconto di 65 euro. Clicca qui per comprarla.

Vi avevamo già sottolineato le importanti caratteristiche che rendevano questa stampante 3D un ottimo alleato per le creazioni in casa. Sono ancor di più adesso, dato che in questa versione migliorata sono state effettuate parecchie modifiche.

Anzitutto, una scheda madre aggiornata, che rende la stampante ancor più silenziosa sviluppata da CREALITY. In questo modo, la stampa ha un rumore sempre al di sotto di 50 dB. Ancora, nella parte inferiore è stato aggiunto un contenitore di plastica per riporre gli strumenti, una sorta di organizer.

Inoltre, ancor più importante, c’è un nuovo meccanismo tenditore dell’asse XY, che può regolare rapidamente la tensione della cinghia. • In più, questa seconda revisione aggiunge anche una manopola rotante manuale per l’estrusore. Questo ha anche un nuovo tipo di ugello, con una migliore resistenza al calore, per una stampa di precisione. Infine, non per importanza, anche l’interfaccia utente è totalmente rinnovata.

Al solito, la stampante arriva a casa in un kit parzialmente assemblato, consentendo di prendere dimestichezza con la stampante 3D già nella fase dell’assemblaggio. Di per sé assemblare la stampante 3D è già un’esperienza divertente: naturalmente, in confezione tutto l’occorrente per il suo montaggio.

La stampante è realizzata in lega di alluminio ed è compatibile con filamenti da 0,4 mm mentre le sue dimensioni sono davvero compatte: una volta assemblata è di 47,5 x 47 x 62 centimetri, con un peso di circa 9,6 Kg.

Creality Ender 3-V2 solitamente ha un presso di 224,81 euro, ma al momento la si acquista a meno di 160 euro, grazie al codice sconto TFE3V2. Clicca qui per comprarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.