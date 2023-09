Creality Ferret Pro, lo scanner 3D facile e veloce

Ora che avete una stampante 3D, se solo sapeste ridisegnare quel pezzo del vostro elettrodomestico preferito che si è appena rotto…potrebbe tornare in vita! Ebbene, niente di più facile con Creality Ferret Pro, uno strumento che vi permette di acquisire il progetto 3D di qualsiasi oggetto inquadrato. Se vi interessa al momento oltre ad essere in sconto c’è la possibilità di ottenerlo gratis.

Assomiglia ad un gimbal per smartphone ma anziché stabilizzare le riprese video, consente di scansionare gli oggetti in 3D, ricreando in un lampo il file di progetto per la stampa o la modifica al PC.

Questo significa che anche chi non è abile con la modellazione 3D adesso può ristampare con la stampante 3D qualsiasi cosa presente nel mondo reale: basta agganciare il telefono all’apposito supporto e seguire le istruzioni su schermo.

Al termine della scansione si potrà ristampare subito lo stesso oggetto, oppure chi è in grado di farlo potrà modificarlo per togliere o aggiungere parti, o modellare quelle esistenti.

Funziona con Windows, Mac, Android e iOS, è facilissimo da usare ed è leggerissimo (solo 105 grammi), perciò si può portare sempre con sé per scansionare in 3D anche oggetti inconsueti come la statua in un museo o un giocattolo visto al parco giochi.

È così potente che può acquisire correttamente anche oggetti neri o di metallo, i più difficili da scansionare per via di come vi incide la luce, senza bisogno di far niente (altri scanner del genere richiedono che l’oggetto venga prima verniciato di blu).

Il margine di errore è di soli 0,1 mm e bisogna semplicemente restare entro i due metri di distanza dal soggetto da mappare per ottenere una scansione completa e quanto più precisa possibile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 469 € potete risparmiare 77 € spendendo 392 €.

Non solo: chi lo acquista entro il 29 settembre partecipa automaticamente all’estrazione tramite cui, due fortunati vincitori, saranno completamente rimborsati dell’acquisto. I vincitori saranno annunciati durante un livestream che si terrà nel mese di ottobre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.