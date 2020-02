Cubot KINGKONG MINI, lo smartphone indistruttibile formato micro da 4 pollici a 92,75 euro

Cubot KINGKONG MINI è il rugged phone, super resistente, che propone una caratteristica ormai rara in uno smartphone: uno schermo piuttosto piccolo da 4,0 pollici, così da offrire nel complesso uno smartphone particolarmente maneggevole. Piccolo nelle dimensioni, e piccolo anche nel prezzo: 92,75 euro. Clicca qui per acquistarlo. Clicca qui per acquistarlo.

Dotato di uno schermo da 4 pollici, propone un’esperienza multimediale grazie alle 2 telecamere: una posteriore da 13,0MP e una fotocamera anteriore da 8,0MP. Viene fornito con la maggior parte delle funzionalità che ci aspettiamo da un smartphone, anche grazie ad una dotazione hardware più che sufficiente, con 3GB RAM e 32GB ROM, che servono a far girare Android 9.0 a bordo, mentre lato hardware propone un processore MediaTek MT6761. A livello di autonomia il terminale propone una batteria 2000mAh, che può sembrare piccola, ma che è più che adeguata alla dimensione dello schermo.

La principale caratteristica del terminale, che lo differenzia da molti altri dello stesso tipo, è il dato dimensionale. Pesa appena 122 grammi e misura 11,90 x 5,80 x 1,21 cm. Al di là delle dimensioni, dal punto di vista tecnico, dispone di una CPU MT6761 quad core, con clock a 2.0GHz. Tra le caratteristiche aggiuntive, quella del riconoscimento facciale, mentre a livello di connettività gode del Bluetooth in versione 4.2.

Solitamente ha un prezzo di listino di circa 124 euro, mentre in questo momento lo si acquista in offerta lampo a 92,75 euro.

