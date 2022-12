Cuociriso smart touch in offerta, solo 17 euro

Se le vacanze hanno portato calorie di troppo alla propria dieta, allora è il momento di cucinare sano. Per questo potrebbe essere un’ottima idea acquistare questo mini cuociriso, per faciliterà ogni ricetta. Costa davvero poco: 17 euro circa in offerta. Clicca qui per acquistare.

Dal design estremamente semplice e compatto, questo cuociriso ha una capienza di 1,2L, abbastanza per riempire 4 diverse ciotole di riso. Sulla parte frontale propone diversi tasti soft touch, che si azionano sfioramento. Sebbene picciolo nelle dimensioni, il cuociriso in questione ha una potenza di 200W, così da poter preparare pasti in tempi record.

Oltre a poter cucinare il riso, questa macchina permette anche di preparare altri piatti, come delle zuppe deliziose. La parte alta, che sigilla la cuociriso, si apre facilmente con la pressione di un semplice tasto. Sulla parte alta è presente anche un pratico manico, che permette di portare con se il cuociriso, che fungerà anche da contenitore prima di consumare le pietanze.

Le dimensioni di questa macchina cuociriso sono davvero ridotte: è alta e larga 180 mm, con una profondità di appena 200 mm. Disponibile in diverse colorazioni, si acquista ad appena 17 euro circa in offerta lampo con spina europea.

Clicca qui per comprare.