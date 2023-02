Pirati informatici rubano dati da una server farm usata anche da Apple e Amazon

Importanti data center gestiti da GDS Holdings a Shanghai e ST Telemedia Global Data a Singapore, sarebbero stati colpiti da un attacco informatico mettendo a rischio la sicurezza anche di clienti Apple. Lo riferisce Bloomberg, sottolineando il pericolo per credenziali di login usate per i siti di supporto degli utenti

I data center nel mirino hanno obbligato i clienti a cambiare le loro password a inizio anno. Non è noto l’elenco completo delle aziende coinvolte da accessi non autorizzati a questi data center, ma il problema ha certamente riguardato importanti clienti; oltre ad Apple sarebbero stati messi nel mirino Microsoft, Amazon, Alibaba, Goldman Sachs e Walmart.

Bloomberg riferisce di avere ottenuto che scarne dichiarazioni da alcune delle aziende interessate. Di seguito ad esempio la dichiarazione di Redmond: “Monitoriamo regolarmente minacce che potrebbero pregiudicare Microsoft e quando potenziali minacce vengono identificate, adottiamo le misure appropriate per proteggere Microsoft e i nostri clienti”.

Un portavoce di Goldman Sachs ha dichiarato: “Abbiamo predisposto controlli aggiuntivi per la protezione contro questo tipo di violazioni e siamo ceti che i nostri dati non sono a rischio.

L’attività dei cybercrimiali è stata individuata da un’azienda specializzata in cybersicurezza che ha sfruttato un infiltrato sotto copertura per infiltrarsi nel gruppo in Cina. I dati sono stati nelle mani dei pirati per un anno e a gennaio del 2023 hanno cercando di vendere questi dati di accesso per 175.000$.

