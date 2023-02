Gli auricolari Beats Fit Pro in nuovi colori

Dopo indiscrezioni che circolano da settimane, Beats By Dr. Dre (Beats) – brand di Apple – ha annunciato tre nuovi colori per gli auricolari Beats Fit Pro: Blu Marea, Rosa Corallo e Giallo saetta.

Gli auricolari true wireless in questione sono stati presentati la prima volta nel 2021 (qui la nostra recensione), e sono una alternativa agli AirPods Pro di Apple, con funzionalità del tutto analoghe, inclusa la cancellazione attiva del rumore, il supporto per l’audio spaziale, chip H1 per il passaggio automatico da un dispositivo all’altro, condivisione audio, comandi vocali “Ehi Siri”, Bluetooth, ecc.

Sono supportate chiamate di alta qualità e l’interazione con Siri grazie ai due microfoni beamforming, ed è possibile usare l’app “Dov’è” da iOS per individuare i Beats Fit Pro tramite un suono o per visualizzarli sulla mappa se sono andati persi.

Rispetto agli AirPods di Apple, gli auricolari Beats Fit Pro sembrano più focalizzati sul fitness.

L’abbinamento avviene con un tocco, sono supportati dispositivi Android e sono presenti controlli integrati per musica, chiamate e assistente vocale. Il microfono è integrato e consente di ridurre il rumore del vento. Comoda è la funzione automatica di Play/Pausa tramite sensori ottici e accelerometri di movimento.

La confezione include: auricolari, Copriauricolari in silicone in tre misure: S/M/L, Custodia di ricarica tascabile abbinata, Cavo di ricarica da USB-C a USB-C.

Beats riferisce che gli auricolari Beats Fit Pro sono dotati di alette di sicurezza flessibili che si adattano all’orecchio. Secondo il produttore il design delle alette è stato testato “da atleti di ogni genere” per garantire la massima stabilità nel corso della giornata lavorativa e durante l’esercizio fisico. Il prezzo di listino degli auriocolari Beats Fit Pro è di 249,95 euro; sono in vendita anche su Amazon.