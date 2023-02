Philips Hue annuncia la sua Poldina e due nuovi prodotti per la casa smart

Oltre al lancio dell’app Hue Sync per TV Samsung, Philips annuncia il lancio di altri nuovi prodotti della serie Hue. Si tratta della lampada Philips Hue Resonate Downward Wall Light, del pulsante Philips Hue Tap Dial Switch e della lampada Philips Hue Go Portable Table Lamp.

La prima delle novità, Philips Hue Resonate Downward Wall Light, offre una luce bianca e colorata, con possibilità di regolazione da calda a fredda, direzionata verso il basso, da utilizzare in qualsiasi spazio esterno. La lampada è stata pensata per dare colore a portici e patii e per rendere più caloroso l’ingresso di ospiti se posizionata in prossimità della porta.

Il telecomando rotondo

Tra le novità anche il Philips Hue Tap Dial Switch, il pulsante smart adesso disponibile con un nuovo mini-supporto dalla forma rotonda in alternativa a quello da parete dal design quadrato. Rispetto al passato propone dimensioni più ridotte, ma senza perdere di flessibilità, permettendo di montare il telecomando wireless ovunque si desideri: ad esempio alla parete come un normale interruttore della luce, agli armadietti o posizionato su superfici magnetiche come il frigorifero.

Qui sotto le immagini scattate all’anteprima Philips Hue all’evento Matter di IFA 2022.

Infine, Philips Hue presenta la sua versione della iconica Poldina (la ricaricabile progettata in Italia che orna ristoranti in tutto il mondo), la nuova lampada portatile da tavolo Philips Hue Go Portable Table Lamp è ideale per creare atmosfera all’interno e all’esterno della propria casa, indipendentemente che si stia leggendo a letto o cenando nel patio. Questo prodotto, che abbiamo visto in anteprima a IFA 2022 è disponibile in Italia e in Europa dal 21 febbraio 2023, dopo essere già stata lanciata in Nord America lo scorso anno.

Ricordiamo Philips Hue Bridge sarà compatibile con lo standard Matter, il nuovo protocollo che consente di semplificare la connessione tra Philips Hue e altri prodotti in ambito smart home. Una volta che il Bridge riceverà un aggiornamento software, anche le luci e gli accessori Hue supporteranno automaticamente Matter.

Per tutte le notizie riguardanti i prodotti Philips Hue il link da seguire è direttamente questo.

I prodotti Hue sono disponibili anche su Amazon.