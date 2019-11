Da Apple e SalesForce le app Salesforce Mobile e Trailhead GO pensate per iOS e iPad OS

Apple e Salesforce hanno annunciato il lancio di due app di punta da parte dell’azienda CRM numero uno mondo: la riprogettata Salesforce Mobile App e la nuova app per la formazione Trailhead GO, che promettono “una customer experience ricca con funzionalità esclusive per iOS e iPadOS”. Le due aziende hanno annunciato inoltre la nuova generazione di Salesforce Mobile SDK, che consentirà agli sviluppatori di creare e rilasciare facilmente app native per iPhone e iPad sulla piattaforma Salesforce. Apple e Salesforce hanno annunciato la loro partnership strategica a Dreamforce 2018.

“Lavorando insieme, Apple e Salesforce hanno aiutato centinaia di aziende e milioni di sviluppatori a trasformare il proprio modo di lavorare”, ha spiegato Susan Prescott, Vice President Product Marketing di Apple for Apps, Markets and Services. “Con le nuovissime app Salesforce Mobile in esclusiva per iOS e iPadOS e un SDK avanzato che supporta gli ultimi progressi in Swift, Apple insieme a Salesforce offre ai clienti un altissimo livello di privacy, un potente multitasking e la migliore user experience per il business su iPhone e iPad”.

“Con Salesforce Mobile, Salesforce e Apple stanno aiutando i professionisti delle vendite, dei servizi e del marketing nel loro impegno per fornire user experience rivoluzionarie grazie all’Intelligenza Artificiale”, ha affermato Bret Taylor, Chief Product Officer di Salesforce. “E con Trailhead GO, milioni di professionisti potranno ora sviluppare le proprie competenze in maniera gratuita, sempre e ovunque, per acquisire le skill richieste nei lavoridi oggi e di domani”.

Salesforce Mobile App, è basata sull’Intelligenza Artificiale ed è ripensata per iOS. Salesforce afferma di avere completamente ri-progettato la propria app CRM mobile di punta per offrire la “nuova e più potente user experience” fornita da Einstein, con analisi avanzate e funzionalità esclusive iOS, tra cui scorciatoie Siri e Face ID. D’ora in poi chiunque potrà gestire la propria attività su dispositivi mobili in modo conversazionale e smart, sfruttando la potenza di Siri e di Einstein Voice Assistant per aggiungere rapidamente attività, prendere appunti e aggiornare il proprio CRM.

Trailhead GO, la prima app Trailhead mobile, in esclusiva per iOS e iPadOS. Trailhead è la piattaforma di formazione online gratuita di Salesforce utilizzata da milioni di Trailblazer per acquisire competenze. È possibile avere accesso ovunque e in qualsiasi momento a più di 700 moduli che includono competenze aziendali e tecnologiche, tra cui percorsi come Get Started with iOS App Development, che insegna agli sviluppatori di qualsiasi livello come sviluppare app native. Basato su Swift utilizzando l’SDK mobile di Salesforce, Trailhead GO supporta Handoff oltre alle funzioni di accessibilità come VoiceOver e Magnifier. Le funzionalità di iPadOS includono Split View per multi-tasking e Picture-in-Picture per corsi video.

Il nuovo Salesforce Mobile SDK, ottimizzato per Swift e iOS 13. La nuova generazione di Salesforce Mobile SDK aggiunge il supporto per gli ultimi aggiornamenti di iOS 13, iPadOS e Swift, inclusi Swift UI e Package Manager, per una più facile compilazione e distribuzione di codice. Il nuovo SDK consentirà a oltre sei milioni di sviluppatori Salesforce di creare e distribuire app Salesforce native per iPhone e iPad.

Il CEO di Apple, Tim Cook, si unirà al co-CEO di Salesforce, Marc Benioff, per uno scambio di battute a Dreamforce 2019, martedì 19 novembre alle ore 13:30 PT al Yerba Buena Theatre di San Francisco. La session è aperta a tutti i partecipanti all’evento e sarà disponibile una diretta live sul sito https://www.salesforce.com/video/.

Salesforce Mobile App è disponibile gratuitamente sull’App Store. La nuova user experience e le nuove funzionalità richiedono l’attivazione da parte dell’admin di Salesforce. Anche Trailhead GO è disponibile gratuitamente su App Store. Funzionalità aggiuntive tra cui il supporto per iOS Dark Mode e Accedi con Apple attraverso Trailhead dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno. Il nuovo Salesforce Mobile SDK 8.0 con supporto per Dark Mode e Swift UI dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno, con funzionalità aggiuntive ottimizzate per iPadOS che dovrebbero arrivare nel 2020.