Apple, il 2 dicembre evento speciale incentrato sulle “migliori app”

Apple ha inviato degli inviti per un evento che si terrà lunedì 2 dicembre a New York City. Stando a quanto riportato nell’invito, Apple intende “rendere omaggio alle app e ai giochi più apprezzati del 2019”. Non è ben chiaro lo scopo della manifestazione ma potrebbe trattare di una sorta di Oscar delle app, un tipo di evento che non si è mai tenuto.

A dicembre dello scorso, come in tutti gli anni precedenti, dello scorso anno la Casa di Cupertino ha presentato “Il Meglio del 2018”, una sorta di classifica con App, giochi, musica, film, programmi TV, podcast e non solo: quello che a suo dire ha rappresentato tutto il meglio dell’intrattenimento e dell’offerta culturale dell’anno trascorso.

Quest’anno, anziché pubblicare un elenco con le app migliori dell’anno, la migliore musica dell’anno, i migliori podcast dell’anno e così via, Apple potrebbe avere predisposto un evento ad hoc, una sorta di Premio Oscar con il quale assegnare riconoscimenti a sviluppatori e autori.

L’evento potrebbe essere sfruttato, tra le altre cose, per presentare ufficialmente il Mac Pro 2019 e il Pro Display XDR, già annunciati a giugno in occasione della Worldwide Developers Conference di San Jose e ancora non arrivati. Le ultime indiscrezioni riferiscono che Mac Pro 2019 e Pro Display XR arriveranno giusto in tempo per l’albero di Natale. In realtà visto che è chiaro che l’evento deve parlare di applicazioni, sembra improbabile che intorno al nucleo centrale software si possa parlare di prodotti hardware per giunta di stampo professionale.