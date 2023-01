Apple TV plus ottiene due nomination agli Oscar 2023

L’anno scorso Apple TV+ è stato il primo servizio televisivo in streaming a vincere un Oscar per il miglior film con CODA, ma quest’anno invece si dovrà accontentare soltanto di due nomine agli Academy Awards 2023 con il film Causeway e il cortometraggio Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo.

Per Emancipation non ci sono più speranze

Apple probabilmente sperava di ottenere lo stesso risultato di CODA con il film Emancipation, ma non c’è stato niente da fare: molti dicono che questo insuccesso sarebbe da ricondurre allo schiaffo che Will Smith, protagonista della pellicola, diede al conduttore Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar dello scorso anno.

Ispirato all’avvincente storia vera di un uomo disposto a tutto per la sua famiglia… e per la libertà. Quando Peter, un uomo ridotto in schiavitù, rischia la vita per fuggire e tornare dalla sua famiglia, intraprende un pericoloso viaggio che è una storia d’amore e resistenza.

All’epoca si diceva che l’uscita del film sarebbe stata posticipata al 2023 per allontanarlo da questo spiacevole evento, ma in seguito il regista Antoin Fuqua negò tali indiscrezioni. Eppure, a giudicare da come sono andate le cose, forse sarebbe stato davvero meglio ritardarne il lancio: adesso il film è fuori da tutte le categorie per le quali poteva tirar fuori qualche cosa di buono.

Le nomination di quest’anno

Tornando alle nomine Oscar 2023 di Apple, per quanto riguarda Causeway la nomination è andata a Brian Tyree Henry come miglior attore non protagonista.

Jennifer Lawrence interpreta Lynsey, un soldato che, una volta rientrato a New Orleans, ha difficoltà a riambientarsi in seguito a una lesione traumatica. Dopo aver conosciuto il meccanico della zona, James (Brian Tyree Henry), i due iniziano a stringere un legame inaspettato.

Invece il racconto di Natale Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo prodotto da Jony Ive si è aggiudicato il titolo di miglior cortometraggio d’animazione.

Il libro best-seller di Charlie Mackesy prende vita in questo bellissimo film di animazione prodotto da NoneMore e Bad Robot. Seguite l’improbabile legame tra quattro amici che esplorano il senso della gentilezza, del coraggio e della speranza.

La cerimonia degli Oscar 2023

Quest’anno la 95esima edizione della notte degli Oscar sarà condotta da Jimmy Kimmel, già presentatore delle edizioni del 2017 e del 2018, e si terrà al Dolby Theatre nel complesso di intrattenimento di Ovation Hollywood a Los Angeles, domenica 12 marzo 2023. In Italia si potrà seguire nella notte tra il 12 e il 13 marzo a partire dall’una del mattino in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Sto caricando altre schede...