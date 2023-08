Da Eufy SoloCam S220, protezione per la casa 2K

Se volete proteggere la vostra casa anche quando siete in vacanza non dovreste rinunciare ad un sistema di camere di sicurezza. Se, ancor più nel dettaglio, quello che vi serve è una camera da esterni stand alone, la soluzione potrebbe essere offerta da Eufy SoloCam S220. Si tratta di una camera da esterno, con pannello solare integrato e risoluzione 2K.

Uno dei punti di forza distintivi della Eufy SoloCam S220 è la sua capacità di ricaricarsi tramite energia solare, eliminando la necessità di dover pensare costantemente alla ricarica delle batterie. Con sole 3 ore di esposizione alla luce solare al giorno, questa telecamera è in grado di funzionare in modo continuativo, offrendo una soluzione ecologica e conveniente.

La qualità dell’immagine è un’altra caratteristica cruciale, e la Eufy SoloCam S220 non delude affatto. Grazie ai LED a infrarossi e all’apertura di f/1,6, questa telecamera offre una visione nitida sia di giorno che di notte. E’ in grado di raggiungere una risoluzione 2K, quindi in grado di mostrare con la massima nitidezza anche dettagli e particolari. Peraltro, offre un campo visivo molto ampio, pari a 135°.

L’installazione della Eufy SoloCam S220 è piuttosto semplice, considerando che n on vi saranno cavi da collegare. Basta praticare un unico foro per il supporto e la telecamera può essere posizionata ovunque. L’unica accortezza è quella di restare nel range del WiFi, così da poterla collegare alla rete.

Come suggerisce il nome della camera, si tratta di una periferica stand alone, in grado di funzionare senza hub e senza HomeBase di Eufy.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata, la Eufy SoloCam S220 è in grado di identificare le presenze nel cortile o all’ingresso dell’abitazione, distinguendo tra familiari, corrieri e sconosciuti. Per queste funzioni, però, è necessario disporre della HomeBase 3, così da potenziare il livello di sicurezza e offrire il riconoscimento facciale individuale.

Altra importante caratteristiche è che la Eufy SoloCam S220 non necessita di costi mensili. Dopo l’acquisto iniziale, non ci sono costi nascosti. L’archiviazione avviene direttamente sul dispositivo.

Naturalmente, trattandosi di una camera da esterni, la Eufy SoloCam S220 è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche più difficili. Con la classificazione IP67, è possibile posizionarla all’esterno, essendo resistente a pioggia, grandine e sole.

Offre funzione di audio bidirezionale, così da poter comunicare con gli ospiti e scoraggiare gli intrusi attraverso messaggi in tempo reale. Inoltre, l’integrazione con gli assistenti vocali come Google Assistant e Alexa offre ulteriori modalità di accesso e controllo.

Su Amazon è disponibile a meno di 100 euro, ma alle volte sulla pagina di acquisto sono presenti coupon di 10 euro. Si acquista direttamente da qui.

