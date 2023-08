Offerte Amazon 7 agosto fino al 62% su Apple, Philips, HP, Samsung, LG, Kingston, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1429,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 959,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 958,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione)

In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1609,99 € – invece di 2049,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1175,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 719,00 € – invece di 989,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White

In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 115,99 € – invece di 135,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Philips 241V8L Monitor 24″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero

In offerta a 94,99 € – invece di 142,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero

In offerta a 149,99 € – invece di 239,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

MONITOR HP ZR22w 21.5 pollici Widescreen LCD Monitor S-IPS 1920 x 1080, Full HD 8 ms PIVOT e regolabile in altezza (Ricondizionato)

In offerta a 52,99 € – invece di 58,90 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor S31C (S27C312), Flat, 27”, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 121,50 € – invece di 197,40 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

KOORUI Monitor Portatile 15,6 Pollici, 1080P FHD Schermo Portatile IPS sRGB 99% Monitor Esterno Portatile con Doppio Altoparlante Integrato, HDMI/Type-C per laptop/PC/Mac/PS/Xbox/Telefono 15B1 [Classe di efficienza energetica C]

In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Transcend TS1TJDL330 JetDrive Lite 330 Carta di Espansione da 1 TB per MacBook Pro 2021, MacBook Pro (Retina) 13” Fine 2012 – Inizio 2015

In offerta a 101,89 € – invece di 265,00 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 29,49 € – invece di 54,62 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/128GB – con cappuccio removibile (Nero + Rosso)

In offerta a 9,25 € – invece di 15,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 240GB – SA400S37/240G

In offerta a 17,90 € – invece di 17,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 8,39 € – invece di 19,95 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB

In offerta a 9,19 € – invece di 17,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps, Wireless N300Mbps, Router WiFi con Sim, Porta LAN/WAN, Senza Configurazione, Antenne Staccabili, Modem 4G Sim, Parental Control, Rete Ospiti, QoS

In offerta a 66,45 € – invece di 69,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link (Nuovo) M7000 Saponetta 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, Router con SIM, Portatile, Batteria Ricaricabile, Configurazione Semplice, Red DOT Design Award, Versione 2023

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Mercusys MB110-4G Router 4G LTE Wireless N300Mbps, Router 4G con Sim Modem 4G, Porta LAN/WAN, Senza Configurazione, Antenne Interne, Porte Antenna Esterna, Compatibile con Tutti Gli Operatori

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Power Bank, Slimmest Fast Charge Powerbank 10000mAh, 22.5W Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 USB C Input&Output, Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21

In offerta a 23,99 € – invece di 27,98 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Rapido USB C 40W 4Porto Presa Caricatore USB Multipla PD & QC3.0 Carica Cellulare, Alimentatore Caricabatterie Spina USB per iPhone 14 Pro Max Mini 13 12 11 X XR 8 7 6 5 SE, iPad,Samsung

In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Basesailor Adattatore USB C Femmina a USB Maschio 3Pack,Connettore Cavo Caricatore Tipo C per Apple Watch 7,iPhone 12 13 14 Pro Max,SE,Airpods,iPad 10 Mini 6 Air 4 5,Samsung Galaxy S23 S22 Z Fold Flip

In offerta a 8,99 € – invece di 8,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Cavo USB C USB C 100W, 2m Cavo USB Type-C PD 5A Ricarica Rapida QC 4.0 Nylon Cavo Tipo C Caricabatterie Cellulare per Samsung S22 Ultra iPad Pro MacBook Air Pixel 7 Pro Switch PS5 Xiaomi ECC.

In offerta a 7,99 € – invece di 7,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

UNBREAKcable Custodia Impermeabile Borsa Impermeabile Universale IPX8/30M, Cover Subacquea per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini, XR/XS/X/SE 2020, Samsung S23/S22/S21/S20, Huawei Fino a 7.0″ – 2 Pezzi

In offerta a 14,95 € – invece di 14,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

HUANUO Scrivania portatile per laptop con cuscino, con striscia antiscivolo & funzione di archiviazione per gli studenti dell’home office da utilizzare(16,53’×11,81′)

In offerta a 35,07 € – invece di 38,97 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40

In offerta a 11,42 € – invece di 11,42 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

eufy RoboVac G10 Hybrid, aspirapolvere Robot autoricaricabile a 2.000 Pa, Navigazione dinamica Intelligente, Sistema 2 in 1 spazza e Lava, Wi-Fi, Ultra Sottile, Silenzioso, per Pavimenti in Legno

In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell GC-CL 18 Li E Kit (1×2,0Ah) Soffiatore a batteria Power X-Change (18 V, 2,0 Ah, Li-Ion, velocità aria max regolabile 210 km/h, incl. Batteria da 2,0 Ah e caricabatteria)

In offerta a 89,90 € – invece di 109,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

JOPHEK Mini Ventilatore, Ventilatore Portatile A Batteria Ventilatore USB Neck Fan 5000mAh, Con Tavoletta per Aromaterapia e Cordino-Blue

In offerta a 7,99 € – invece di 18,99 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi MI-BHR4838GL Barra Luminosa da Monitor

In offerta a 39,50 € – invece di 65,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).